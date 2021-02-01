Криминальная сделка: «Спартак» обменял отсидевшего Кокорина на находящегося под следствием Промеса

Квинси за время игры в «Спартаке» запомнился очень доброжелательным и веселым парнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квинси Промес, любимец красно-белых трибун, все-таки возвращается в «Спартак». Как сообщает СЭ, клуб Леонида Федуна договорился с «Аяксом» о трансфере голландца. Спартаковцы берут 29-летнего Квинси в аренду за 500 тысяч евро, а потом должны будут выкупить его за 9 млн евро. Болельщики ликуют. Но у этой сделки есть одно «но», которое превращают трансфер в рискованное предприятие.

Квинси могут судить за удар родственника ножом

«Спартак» как бы произвел обмен: виртуозно спихнул в «Фиорентину» не вписавшегося в команду Александра Кокорина, и на его зарплату взял блиставшего несколько лет назад в красно-белой форме Квинси Промеса. По сути зарплата Кокорина перешла к Промесу, и голландец будет получать порядка 3,5 млн евро в год – самую большую зарплату в «Спартаке» и одну из самых больших в России (даже Дзюба в «Зените» получает чуть меньше).

Но если Кокорин уже отсидел свое на зоне за бурно проведенную ночь в центре Москвы с драками и алкоголем, то Промесу тюрьма только грозит. Он был недавно арестован по обвинению в нападении с ножом на человека, но через день отпущен домой. Но криминальная история Промеса еще не закончилась. Дело не закрыто, и игроку, которого покупает «Спартак», грозит четыре года тюрьмы.

Что известно о «деле Промеса»

История с нападением Промеса на родственника очень запутанная. Она произошла еще в июле 2020 года, а Квинси по нему арестовали только в декабре. Как утверждают голландские СМИ, дело произошло в особняке Промеса в городе Абкауде. Эту виллу футболист приобрел на деньги, заработанные в «Спартаке». Во время семейной вечеринки Квинси якобы ударил ножом своего двоюродного брата в ногу.

Снимки травмы были опубликованы нидерландскими СМИ. Рана выглядит страшно. И если это действительно сделал Промес, то у него большие неприятности. Ведь тот же Кокорин и Мамаев за драку с чиновником и водителем отсидели примерно по году. Квинси грозит четыре года.

Версия адвокатов: «Квинси никого не резал»

Квинси за время игры в «Спартаке» запомнился очень доброжелательным и веселым парнем. За что он мог броситься с ножом на своего двоюродного брата. В среде спартаковских фанатов ходит версия, что пострадавший родственник давно обворовывал маму Промеса, Квинси не стерпел, и в результате все едва не закончилось еще более трагично. Но у адвокатов футболиста другая линия защиты: они утверждают, что игрока вовсе не было на этой вечеринке.

Дело действительно запутанное и нечистое. Во-первых потому что инцидент произошел еще летом, а пострадавший подал заявление только в ноябре. Во-вторых полиция задержала Квинси всего лишь на сутки, а потом отпустила за недостаточностью улик. Но угроза тюремного заключения все еще висит над Промесом. И «Спартак», вкладывающий такие деньги в покупку возрастного игрока наверняка учитывает это.