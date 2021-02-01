Ланового похоронят рядом со Жванецким на Новодевичьем кладбище

Прощание с Василием Лановым продлится в Театре им.Вахтангова до 12 часов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Василий Лановой прослужил в театре им.Вахтангова более 60 лет. И даже находясь в солидном возрасте, служил родной сцене беззаветно и преданно.

Природа щедро одарила его красотой, талантом, умом. Его творческая судьба сложилась очень удачно… Зрители полюбили его Калафа, Дон Гуана, Юлия Цезаря, Фредерика Леметра, Абеля Знорко, Бернарда Шоу, Павку Корчагина, Капитана Грея, Алексея Вронского, Анатолия Курагина, Ивана Варавву! А как он читал стихи боготворимого им Пушкина, стихи Маяковского, прозу Толстого…

Василий Лановой прослужил в театре им.Вахтангова более 60 лет

Даже когда не был занят в спектакле или репетиции, он часто приходил в театр, чтобы погулять по историческому фойе бельэтажа, вглядываясь в портреты ушедших Вахтанговцев…

24 декабря он играл в спектакле «Последние луны». И зрительный зал как всегда стоя рукоплескал ему.

2 января Василий Семенович попал в больницу с диагнозом ковид. Чувствовал он себя удовлетворительно, жаловался только, что правила в клинике строгие и его не выпускают погулять на улице.

Когда пришло известие о его болезни, ни у кого из его коллег не было сомнений, что Лановой обязательно поправится. Он мечтал о роли старого князя Болконского в «Войне и мире» у Римаса Туминаса к 100—летию театра. Собирался принять участие в открытии Дома-музея Е.Б. Вахтангова во Владикавказе, когда там закончится ремонт. Но жизнь распорядилась иначе…

В Театре им.Вахтангова началось прощание в Народным артистом СССР

Почти месяц 87-летний артист лечился от коронавирусной инфекции. 27 января ему неожиданно стало хуже, его перевели в реанимацию. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. И на следующий день, поздно вечером 28 января, он скончался.

Прощание с Василием Лановым продлится в Театре им.Вахтангова до 12 часов. Накануне прошло отпевание в храме Спаса Преображения на Песках.

Похоронят народного артиста СССР на Новодевичьем кладбище рядом с Галиной Волчек и Михаилом Жванецким.

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