Новая жалоба из колонии: Михаил Ефремов решил окончательно расправиться со своим экс-адвокатом

В адвокатскую палату Санкт-Петербурга поступило новая весточка от Михаила Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ

За те месяцы, что знаменитый заключенный отбывает срок в колонии под Белгородом, о нем почти ничего не слышно. После скандального судебного процесса и пристального внимания СМИ Ефремов окончательно ушел в тень: на зоне ведет себя тихо, о помиловании больше не просит, никаких заявлений через общественников и адвокатов не делает.

Однако, как стало известно kp.ru, в адвокатскую палату Санкт-Петербурга поступило новая весточка от Михаила Ефремова. В своем письме актер в очередной раз пожаловался на адвоката Андрея Алешкина, которого сам же (!) дважды (!!) привлекал для собственной защиты, а затем отказывался от его услуг.

По данным источников "КП", в своем письме осужденный указал, что не просил Алешкина писать кассационную жалобу, заниматься вопросом помилования и общаться с прессой. Мол, Ефремов прекрасно понимал, что подавать на помилование было преждевременно, а защитник ввел его в заблуждение. И потому Михаил Олегович "отзывает" свою подпись с договора на оказание услуг и просит считать его недействительным.

- Действительно, жалоба есть, - подтвердил kp.ru Андрей Алешкин. - Хотя мне это кажется нелогичным. Договор с Ефремовым расторгнут больше месяца назад, я не представляю его интересы. Более того: в документе черным по белому было прописано, что мне переданы права на участие в судебном процессе, в том числе, в кассационной инстанции. Также для возможного снижения срока Михаил Олегович уполномочил меня заниматься помилованием и давать комментарии СМИ. На каждой странице договора стоит подпись Ефремова, а в конце - подпись и фраза "Согласен". И так как Ефремов по итогам судебной экспертизы был признан вменяемым, я склоняюсь к мнению, что эта жалоба - не его позиция, а нынешних защитников. Но, откровенно говоря, это больше напоминает расправу.

Теперь адвокату Алешкину уже в третий раз придется отвечать перед квалификационной комиссией: именно к таким последствиям для защитника привело участие в громком уголовном деле. Еще для двоих адвокатов, заклятых оппонентов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского процесс и вовсе закончился лишением статуса. Этот роковой исход в соцсетях уже окрестили "проклятьем Ефремова".

Между тем, сам Михаил Олегович все еще надеется скостить суровый приговор на 7,5 лет. В разное время его защищали разные адвокаты: в надежде на минимальный срок (а то и оправдание) артист неоднократно менял состав юристов. Из пяти защитников до кассации дошли только двое: Петр Хархорин и Роман Филиппов. В ближайшее время они должны подать кассационную жалобу - таким образом, дело Ефремова зайдет на третий круг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Ему нужен хайп!"

- Люди стали забывать Ефремова, но он не дает этого сделать, каждый раз давая повод вновь о себе говорить, - поделился с kp.ru Эльман Пашаев. - Он с самого начала твердил: "Мне нужен хайп, да я из колонии с таким рейтингом выйду", просил, чтобы я всегда был на связи с журналистами. Думаю, после такого громкого процесса он вошел во вкус. Ну кто его раньше знал: актер и актер. А сейчас каждая дворняжка в курсе, кто такой Ефремов. Похоже, ему в колонии не хватает сцены: говорить негде - приходится жалобы писать. Хотя здесь я не исключаю влияния адвокатов, которые решили жестко расправиться со своим же коллегой Алешкиным. Это очень непорядочно.

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