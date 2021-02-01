Евгений Ловчев — о трансфере Промеса в «Спартак»: «В клубе должны объяснить Тедеско, что он значит меньше, чем Квинси»

Квинси Промес близок к возвращению в Спартак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голландский полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к переходу в московский «Спартак». С 2014-го по 2018-й год Промес уже играл за красно-белых, в составе которых провёл 135 матчей, забил 66 мячей, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка. По информации «Спорт-Экспресс», футболист присоединится к команде на правах аренды с обязательным правом выкупа. Переход оценивается в 9,5 миллионов Евро (500 тысяч Евро — аренда, плюс, 9 миллионов — выкуп).

Легенда «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев специально для «Комсомольской правды» прокомментировал переход звёздного голландца в стан москвичей. Ловчев считает, что появление Промеса в «Спартаке» несёт за собой одни плюсы, а сам футболист — настоящая звезда для российского чемпионата.

— Это квалифицированный футболист, которого мы видели, знаем. Вопрос стоит лишь в том, не растерял ли он свои качества. Думаю, играя в голландском чемпионате, испанском чемпионате были другие игры, не как с «Тамбовом».

«Спартак» впервые со времён чемпионства взял квалифицированных футболистов: Мозес, Хендрикс и вот сейчас Промес. Вопрос, как тренер встроит их в игру. Сейчас многое будет зависеть от тренера. К сожалению, уже был пример с Тилем. Взяли капитана «АЗ Алкмар», молодого основного игрока сборной. Не может быть плохой игрок основным футболистом сборной Голландии. Когда эта покупка свершилась, Слуцкий сказал, что очень хорошего игрока «Спартак» купил, а вот тренер не увидел его. У Тиля, видимо, характера не хватило доказать и стать основным игроком.

Евгений Ловчев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Промеса мы знаем прекрасно. Знаем, что он из себя представляет. Понсе и Ларссон вышли на определённый уровень, но они по началу не казались нам хорошими игроками. А здесь сразу приходят хорошие. И как раз на те места, о которых говорили буквально все. Я бы сказал, что сейчас им не хватает одного игрока — плеймейкера. Промес — не плеймейкер, однозначно. Всё остальное будет зависеть от тренера, — сказал «Комсомолке» Евгений Ловчев.

Приход Промеса, судя по всему, приближает «Спартак» к изменению игровой схемы. При Тедеско «Спартак» играл в три центральных защитника, а за фланги отвечали только крайние защитники. За ненадобностью вингеров красно-белых покинули Резиуан Мирзов, Александр Ломовицкий, Солтмурад Бакаев, в центр поля был переведён Зелимхан Бакаев. Квинси Промес — номинальный крайний полузащитник, который может сыграть на обоих флангах.

Но Евгений Ловчев дал понять, что для Промеса игровая схема вторична.

— Мы все очень зациклены на схеме. «Спартак» играет в три центральных, но как только какой-то стандарт, почти пол гола в ворота «Спартака». У меня всё упрощённо. Я прихожу во двор и смотрю: вот этот мальчик умеет играть в футбол, а другой — нет. Не важно сколько защитников будет. Хороший игрок он может играть и справа, и слева, и в центре, — уверяет Ловчев.

Приход Промеса — это, безусловно, психологический плюс для «Спартака». Но также это определённые риски для самого футболиста потерять любовь болельщиков. Ловчев рассказал, что Квинси не стоит этого бояться. Более того, по мнению ветерана красно-белых, Промес должен затмить собой фигуру Тедеско.

— В клубе должны объяснить Тедеско, что он для «Спартака» значит меньше, чем Промес. Тот выигрывал много, был лучшим во многих играх, а Тедеско пока только сложил вот эту команду.

Шевченко продали в «Милан» за 25 миллионов долларов. Мне было понятно, что даже если у него по началу не будет получаться, то 25 миллионов они на лавку не посадят. На лавочку не посадят Месси или Роналдо. Не будут им давать по 15 минут на поле. Тедеско должны объяснить, что Промес играет хорошо. Он играл хорошо, забивал много. Нужно показать видео, как он играл.

Для нас он — звезда. Когда к нам привозят Гайча, мы не знаем, кто это. А когда мы говорим о Промесе, мы знаем, кто это такой. Кого бы я не спросил, мне скажут, что это хороший футболист.