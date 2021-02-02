Право на солнце: будут ли пересматривать нормативы естественного освещения жилья в России

Количество света в наших жилищах регулируется сразу несколькими нормативами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дискуссия возникла в нашем соседском сообществе. «Совсем нам закрыли солнце, никаких норм не соблюдают», - подняли тему активные граждане, недовольные вознесшимися к небу соседними высотками. «Да переписали сто раз уже эти нормы, чтоб небоскребы строить, вам тут теперь не Советский Союз», - ворчат другие.

Смотрю в окно. Солнца и правда не видно. Но его и в принципе не видно, редко оно появляется на московском небосклоне. А серые стены соседних домов и грязный из-за реагентов снег не добавляют оптимизма.

Но все это эмоции. А что у нас реально со строительными и санитарными нормами, которыми регулируется плотность застройки и освещенность жилья?

СКОЛЬКО СВЕТА ПОЛОЖЕНО КАЖДОЙ КВАРТИРЕ

В России, как утверждают специалисты, норм — предостаточно.

- Есть норматив плотности застройки. Для разных территорий он разный — от 15 до 25 тыс. кв. м общей площади строений на гектар. Это нормальная плотность, которая принята и соблюдается во многих городах мира, например, Париже, - объясняет архитектор, основатель проектной компании «Северин Проект» Александр Балабин. - Сегодняшняя норма инсоляции — не менее полутора часов на квартиру (см. «Справку «КП»), и она четко соблюдается. Есть похожие требования к инсолированию детских прогулочных зон и игровых площадок во дворах.

Количество света в наших жилищах регулируется сразу несколькими нормативами.

-Здесь нужно разделять продолжительность инсоляции квартир и коэффициент естественной освещённости (КЕО) помещений. Эти показатели регламентируются, в частности, санитарными правилами и нормами (СанПиН). Они едины для любых видов застройки, с любой плотностью, для многоэтажек отдельных норм нет. При проектировании нового жилого дома рассчитывается инсоляция и КЕО не только самого дома, но и его влияние на окружающую застройку, - проводит ликбез главный архитектор проектного института ПИ 2 ("Главстрой-Регионы") Виталий Волохин.

Как божатся специалисты, нарушить эти нормы не так-то просто. Правильность расчётов проверяется экспертизой проектной документации. А без этого нельзя получить разрешение на строительство.

Правда, есть обходной путь — строить популярные нынче апартаменты. Они жильем не считаются, поэтому там нормативы освещенности для жилых помещений можно не соблюдать. Что и позволяет возводить корпуса «стена в стену».

А вот дискуссии на тему, а так ли хороши существующие нормы, периодически действительно ведутся.

НАС ХОТЯТ ЗАГНАТЬ В ТЕНЬ?

В конце прошлого года стало известно, что Минстрой в рамках борьбы с административными барьерами готовит поправки в свод правил проектирования, касающихся естественного освещения. Обновленная методика будет учитывать возможности современных материалов для фасадов зданий. И позволит увеличивать допустимую этажность зданий и плотность застройки.

Новость вызвала ряд вопросов. Не идет ли дело к тому, что мы в наших городских бетонных джунглях солнце только и будем видеть отраженным от стены соседней высотки?

- Речь идет не об инсоляции, а об общей освещенности, - утверждает глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева. - При выработке новых норм планируется изменить методику расчета отражения естественной освещенности или, проще говоря, учитывать свет, отраженный от соседних сооружений. Если здания возведены с применением передовых строительных и отделочных материалов и фасадных красок, можно безболезненно повысить высоту объектов на 1-2 этажа.

ПОЧЕМУ ТЯЖЕЛО СРЕДИ ВЫСОТОК

Дискуссии о направленности освещения хотелось бы оставить специалистам. Нам-то что важно - чувствовать себя комфортно, а не как в подвале. Или на дне мрачного ущелья.

-Я бы не стал это жестко связывать с вопросами освещённости и этажности. Ощущения, которые вызывает дом, зависят прежде всего от профессионализма девелопера и проектировщика. Соблюдая одни и те же требования, можно получить разные результаты. От ощущения «бетонных джунглей», психологические минусы которых невозможно будет ничем компенсировать, до чувства абсолютного удовлетворения от окружающей среды, - считает Виталий Волохин.

Понятно, что удовлетворение окружающей средой связано не только со светом. Есть и другие проблемы.

-Если пересмотр норм освещенности позволит увеличивать этажность и плотность застройки, это, скорее всего, приведет к дефициту парковочных мест. Подземные и наземные паркинги - дорогое решение, чаще всего парковочные места тяжело продать даже по себестоимости, - размышляет директор по строительству группы компаний «Меридиан» Денис Гулаков.

Вот вам и весь комфорт...

Минстрой в рамках борьбы с административными барьерами готовит поправки в свод правил проектирования, касающихся естественного освещения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВКА «КП»

Эти нормы должны соблюдаться в жилых помещениях:

Продолжительность инсоляции (столько часов должно непрерывно светить солнце):

-в северной зоне (севернее 58' с. ш., например, Санкт-Петербург, Мурманск, Петрозаводск) - не менее 2,5 часов в день с 22 апреля по 22 августа

-в центральной зоне (58' с. ш. - 48' с. ш., например, Москва, Казань, Екатеринбург, Новосибирск) - не менее 2 часов в день с 22 апреля по 22 августа

-в южной зоне (южнее 48' с. ш., например, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Владивосток) - не менее 1,5 часов в день с 22 февраля по 22 октября

! Нормы должны быть обеспечены:

-не менее, чем в одной комнате 1-3-комнатных квартир

-не менее чем в двух комнатах 4-х и более комнатных квартир

! Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1 часа. При этом в сумме продолжительность инсоляции должна увеличиваться на 0,5 часа

! Допускается снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа для северной и центральной зон:

-в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где инсолируется не менее двух комнат,

-в многокомнатных квартирах (четыре и более комнаты), где инсолируется не менее трех комнат,

- при реконструкции жилой застройки, расположенной в центральной, исторической зонах городов, определенных их генеральными планами развития.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ…

Если вы считаете, что у вас в квартире нарушены нормы инсоляции и естественной освещенности - с этим, как и с любым нарушением санитарно-эпидемиологических норм, дорога вам в санэпиднадзор. Специалисты проверят, действительно ли это так.

Дальше — сложнее, поскольку надо будет выяснить, из-за чего возникли нарушения. Самая распространенная ситуация, особенно в случаях с хрущевками и девятиэтажками, - виноваты разросшиеся деревья. С требованием убрать лишние ветви обращаться надо в управляющую компанию, которая обслуживает дом.

Если же речь идет о том, что солнца вас действительно лишило некое строение, дело гораздо серьезнее. По факту это означает, что либо разрешение на его строительство было получено с нарушениями, либо это вообще самострой. Поэтому смело можно жаловаться в местные органы власти и в прокуратуру.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ!

Как создать дома правильное освещение

- Самый благоприятный свет для глаз и общего самочувствия, включая эмоциональное, — диффузный (отраженный от небосвода) солнечный свет. Но, к сожалению, не все помещения могут быть достаточно освещены с улицы. Причина - и просто пасмурная зима, - рассказал «КП» офтальмохирург Сергей Чуб. - Недостаток естественного света можно и нужно компенсировать искусственным, но только если он правильно подобран с учетом назначения помещения.

Спальня - 10-11 Вт/кв. м.*

Кабинет, детская, санузел - 15-18 Вт/кв. м.

Гостиная и другие большие комнаты - 20-25 Вт/кв. м.

! В спальне и зонах отдыха рекомендуется мягкий желтый свет, в кабинете и других рабочих зонах — холодный белый, в остальных помещениях — нейтральный.

*Проверить, а как у вас, несложно. Складываете мощность всех лампочек, которые есть в комнате и обычно включаются, и делите на ее метраж.

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