У звезды "Человека-амфибии" был еще один внебрачный ребенок: что стало с сыном покойного Владимира Коренева

Владимир Коренев в фильме "Человек-Амфибия".

Со дня смерти актер Владимира Коренева прошел месяц. За это время в прессе то и дело всплывают все новые скандальные подробности личной жизни звезды фильма "Человек-амфибия", который скончался 2 января 2021 года. На этот раз в шоу Андрея Малахова рассказали о еще одном внебрачном ребенке актера.

У Владимира Коренева, прославившегося по роли Ихтиандра в легендарной картине "Человек-амфибия", помимо внебрачной дочери Евгении Харьковой, рожденной 46 лет назад, оказывается, был еще и внебрачный сын Алексей. Судьба мужчины сложилась весьма трагично.

Коренев с 1961 года был женат на Алевтине Константиновой. Однако, как оказалось, перед свадьбой с актрисой он встречался с девушкой по имени Елена. Она от него забеременела и родила сына Алексея. Мальчику дали фамилию отчима - Куранов. Потом воспитанием ребенка занимался солист ВИА "Поющие сердца" Игорь Офицеров. Он стал жить с мамой Алексея. В этом браке женщина родила музыканту двоих детей.

"Мы с ним общались достаточно долгое время. Он действительно был похож на Владимира Коренева. Но Леша никогда этим не кичился. Мы его так и называли «Человек-амфибия». Он подтверждал, что родственник, хотя не особо афишировал", - рассказал друг Куранова Андрей Федун в шоу "Прямом эфире" на канале "Россия 1".

Слева - Владимир Коренев, справа - Алексей Куранов.

Жизнь Алексея сложилась весьма печально. В 1989 году он попал в тюрьму за разбойное нападение, похищение человека и вымогательство. Он должен был отсидеть девять лет, но вышел гораздо раньше.

Пытался наладить личную жизнь. Познакомился с Верой Ермаковой. Вскоре пара начала жить вместе. У них родилась дочь Тамара.

А в 1997 году случилась трагедия. Алексей ушел из дома и не вернулся. Позже выяснилось, что мужчину убили. "17 сентября 1997 года он ехал на встречу, но потом пропал", - поведала Ермакова в программе Андрея Малахова.

Напомним, ранее жительница Томска с помощью теста ДНК доказала, что является внебрачной дочерью Владимира Коренева. Евгения Харькова на похоронах актера не была. Но видела отца в театре во время спектаклей, благодарила за талантливую игру и жизнь: "Владимир Борисович, эти прекрасные цветы. Благодарим вас за спектакль и еще благодарим за жизнь. Мы издалека, из Томска. Спасибо большое".

По ее словам, она попробовала связаться с родной сестрой Ириной, чтобы выказать слова поддержки. "Написала Ирине: «Приношу свои искренние соболезнования. Помни, что у тебя есть сестра». Ирина ничего не ответила. Думаю, что ей не до меня было. Нам нечего делить. Не существует никакой материальной составляющей", - заверила Харькова.