Россияне скупают «золотые паспорта», чтобы путешествовать по закрытой Европе

Суммы инвестиций ради получения "золотого паспорта" разнятся от 150 до 700 тысяч евро. Фото: Shutterstock

В 1984 году крохотное островное государство Сент-Китс и Невис, затерявшееся на просторах Карибского залива, совершило революцию мирового уровня. Местные чиновники ломали голову, как пополнить казну, и придумали: кроме кокосов и ананасов можно продавать паспорта страны. Товар штучный: человек вкладывает немаленькие деньги, чтобы пользоваться всеми благами островного гражданства. Почти 50 лет спустя в мире действует 23 программы, по которым можно купить вид на жительство, и 11, с помощью которых вы быстро станете полноправным гражданином другой страны. Если, конечно, поделитесь с новой родиной минимум несколькими сотнями тысяч долларов или евро. Среди участников таких программ хватает и россиян. Собственно, больше наших золотые паспорта скупают только китайцы.

РОДИНА НЕ ПРОДАЕТСЯ. НО ЕЕ МОЖНО КУПИТЬ

Что дает богачам паспорт Мальты или Кипра? Ну кроме чувства глубочайшего превосходства над обладателями одной только бордовой книжечки с двуглавым орлом? В первую очередь - возможность с комфортом путешествовать по миру. Например, счастливый обладатель мальтийского паспорта может не только ездить по всему Евросоюзу, но и работать в любой его стране. А еще без оформления визы пустят в США. Очень удобно, когда ты управляешь международной бизнес-структурой.

К тому же не нужно отказываться от привилегий, который дает российский паспорт. Например, от скромных по европейским меркам, налогов. Ведь у нас есть закон о двойном гражданстве.

Но где-то, понятно, гражданство не продадут ни за какие коврижки, но за солидный вклад в экономику страны выдадут вид на жительство (ВНЖ). В отличие от паспорта он просто, подтверждает право на долгосрочное проживание на территории государства лица, не являющегося его гражданином - то есть иностранного гражданина или лица без гражданства.

Особую ценность «золотые паспорта» приобрели во время пандемии. Границы вроде как закрыты, но международные рейсы все равно есть. Казалось бы, ради кого раз в неделю гоняют самолет из Москвы, скажем, в Нью-Йорк? Как раз ради людей с паспортами США или Евросоюза. Ведь они как бы летят домой. А если гражданство двойное, то и дома у человека, считай, два.

- Начиная с марта прошлого года, спрос на участие в программах увеличился как минимум в 2,5 - 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это оказалось связано с ограничением перемещений, вызванных коронавирусом, - отмечает основатель компании Migronis Citizenship Анатолий Летаев.

Небывалый бум интереса россиян к получению ВНЖ за границей зафиксировали еще летом. Тогда агентство недвижимости Knight Frank и инвестиционная компания UFG WM отмечали рост числа обращений примерно на 20% за март-май 2020 года. Аналогичный скачок спроса произошел после 2014 года, когда в отношении России ввели санкции Евросоюза и США. - Сегодня выехать в страны Шенгена с российским паспортом невозможно, даже если есть виза. Исключение - наличие второго паспорта или вида на жительство в странах Шенгена, - говорит Летаев.

МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН

- По нашим оценкам, от 300 до 600 российских заявок на участие в программах карибских стран, Вануату, Мальты, Кипра, а также программы «золотых виз» (Испании, Греции, Португалии), - говорит Летаев. - Суммы инвестиций в них разнятся. От 150 тысяч евро (200 - 250 заявок) запрашивают карибские страны (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис). От 250 до 700 тысяч евро (200 - 400 заявок) - остальные государства. Среди обладателей паспортов стран Карибского бассейна - основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. «Золотой паспорт» Сент-Китс и Невис он купил в 2013 году за инвестиции на сумму 250 тысяч долларов.

«Золотой паспорт» Кипра, по данным местной газеты Politics, есть у заместителей председателя правления Газпромбанка Алексея Матвеева и Александра Муранова, Михаил Кузовлев, первый замглавы ВЭБ.РФ, бизнесмен и муж певицы Алсу Ян Абрамов, владелец группы компаний «Меркурий», куда входят табачный дистрибьютор ГК «Мегаполис», торговая сеть «Дикси» и девелопер «Меркурий Девелопмент» Игорь Кесаев, владелец торговой сети Spar и Тульского мясокомбината Антон Белобрагин.

Обладателями «золотых паспортов» Мальты (власти страны публикуют имена новоиспеченных мальтийцев ежегодно) являются основатель «Яндекса» Аркадий Волож, экс-губернатор Амурской области Леонид Коротков, топ-менеджеры «Лаборатории Касперского». В 2019 году мальтийцами стали основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников, входящий в список Forbes, основатель и совладелец сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриан Мельников, сын бывшего президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексей, один из основателей строительной компании ЛСР Георгий Ведерников и гендиректор энергосбытовой компании «Русэнергосбыт» Андрей Зиновьев.

- У меня, например, предприятия в четырех странах Европы. Планируем расширяться из дальше. Новый паспорт позволит банально сэкономить время на передвижениях, - объяснил свое решение Сергей Колесников.

Власти Мальты публикуют имена новоиспеченных сограждан ежегодно. Фото: Shutterstock

ЛАВОЧКУ ПРИКРОЮТ?

Торговля паспортами - ощутимая статья доходов для небольших стран.

Например, за семь лет существования программы Мальта заработала около 1,4 млрд евро, а Кипр - более 6 млрд. Однако в 2019 году Еврокомиссия раскритиковала программу «золотых паспортов» и «золотых виз». Мол, не всегда чиновники тщательно проверяют, откуда у иностранцев деньги. А вдруг они получены коррупционерами или бандитами? Это кого же мы пускаем в число избранных европейцев?

В итоге Европарламент постановил, что лавочку пора прикрывать. Власти Кипра были вынуждены отозвать 26 выданных паспортов, заподозрив их владельцев в финансовых махинациях. Утверждалось, что девять из них принадлежат россиянам. И с 1 ноября прошлого года там свернули программу навсегда.

А вот Мальта с Болгарией не сдаются. Просто заверили еврокомиссаров, что усилят бдительность. Власти Мальты решили, что сумма минимального взноса будет зависеть от времени, которое заявитель проводит на острове. Если инвестор получил статус резидента и живет на Мальте не менее трех лет, то сумма инвестиций составит 590 тысяч евро. А если больше года, то 740 тысяч. Условие с покупкой недвижимости - не дешевле 350 тысяч евро - остается прежним.

Еще нововведение - не более 400 заявителей в год смогут претендовать на «золотой паспорт». - Спрос с Кипра ушел не на Мальту, а, скорее, на получение португальской «золотой визы», поскольку по ней можно получить паспорт через 6 лет. А также на программы по ВНЖ в Греции и Испании, - рассказал «КП» основатель компании Migronis Citizenship Анатолий Летаев. - На Черногорию спрос не идет, поскольку она не входит в состав ЕС. Ее паспорт хуже карибского, поскольку у Черногории нет безвиза с Великобританией. - Болгарская программа фактически нерабочая. За все время было выдано небольшое количество паспортов, длительные проверки, высокий уровень бюрократизации процесса. Предполагается сначала получение ВНЖ и только через два года - паспорта.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министерство экономического развития России в конце прошлого года представило отечественный аналог программы «золотых виз». Предполагается выдавать вид на жительство в обмен на вложения в экономику от 10 до 50 млн рублей. Инвесторов заманивают аж пятью вариантами. Согласно первому, иностранец открывает в России ИП, тратит на него 10 млн рублей и нанимает 10 россиян. Второй вариант - инвестирует 15 млн рублей в отечественную компанию, которая существует на рынке не менее трех лет. Третий - становится владельцем российской компании, существующая не менее трех лет, и инвестирует в нее минимум 15 млн рублей. Четвертый - является владельцем иностранной фирмы, работающей в России не менее трех лет, и инвестирует в нее 50 млн рублей. Пятый вариант - покупает государственных ценных бумаг или недвижимости в России на 30 млн рублей. Через пять лет жизни в России обладатель вида на жительство может рассчитывать на получение российского гражданства. - Условия получения ВНЖ в обмен на инвестиции в России довольно забюрократизированные в отличие от европейских стран. А должны быть максимально простыми. Наша страна могла бы стать очень популярной: в сравнении с той же Европой у нас очень низкие налоги, - отмечает Анатолий Летаев. - При нынешних условиях спрос может быть из арабских стран, стран Средней Азии. Думаю, порядка 200 - 300 обращений в год.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Золотые паспорта» не дают защиты беглым преступникам

- Инвестиционные или «золотые паспорта» практически никак не защищают своих обладателей от претензий родных правоохранительных органов, - объяснил «КП» партнер компании Paragon Advice Group, юрист Александр Захаров. - На Кипре и Мальте действует закон, который предусматривает лишение гражданства человека, получившего паспорт за инвестиции, в случае если в любой точке мира против него будет заведено уголовное дело. «Золотая виза» еще менее надежна, она лишь дает право проживать в стране без каких-либо дополнительных бонусов. Между странами действуют двусторонние договоры об экстрадиции, эти механизмы неплохо работают. И наличие у человека «золотого паспорта» на прикроет его от родной Фемиды. Другое дело, если он получил гражданство по программе натурализации или репатриации. Тут уже новая родина будет считать его своим без всяких скидок, и у российских правоохранительных органов могут возникнуть сложности.

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