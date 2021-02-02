Швейцарские ученые в убийстве группы туристов обвинили лавину: что здесь не сходится

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали из палатки на лютый мороз и на свою погибель.

Исследование швейцарских ученых, опубликованное в журнале Nature, процитировано сотнями СМИ в России и Европе. Авторы научной работы - профессор института геотехники в Цюрихе Александр Пузрин и сотрудник Швейцарского института моделирования снега и лавин Йохан Гауме - виновницей гибели девяти туристов назначили лавину. Или, точнее, так называемую снежную доску (см. схему).

Выводы теоретиков подкреплены математическими выкладками, формулами и схемами, но вряд ли с ними согласятся местные манси, многочисленные туристы, организаторы снегоходных туров, которые никогда не видели на этом склоне лавин. По их мнению, вероятность схода на палатку снега в ту роковую ночь ровно такая же, как и вероятность падения на палатку метеорита.

- У популярной лавинной теории несколько контраргументов, - пишут ученые. - Поисковики не обнаружили очевидных признаков схода снега. Склон не настолько крутой для лавины. И обнаруженные на телах травмы и ранения нетипичны для жертв, попавших под лавину.

«Туристы сами виноваты»?

Ну хорошо. Неужели Александр Пузрин и Йохан Гауме наконец ответят на эти вопросы? Что ж, посмотрим. По их мнению, было три причины, из-за которых погибли туристы.

При установке палатки лыжники подрезали снег.

Сильный снегопад, метель.

Метелевой ветер, который в итоге спровоцировал сход снега на палатку спустя 9 - 13 часов после обустройства лагеря.

Итог: дятловцы сами виноваты в своей смерти. Не рассчитали склон, погоду и угодили в снежную ловушку.

При этом ученые упоминают результаты прокурорской проверки, но почему-то не берут в расчет, что погодные экспертизы исключили сильный ветер. И мы публиковали эти данные в статье «Урагана не было» (см. kp.ru).

Доцент кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ Виктор Поповнин уверен: швейцарские модели снежных лавин занимают передовые позиции в лавиноведении.

- На главный вопрос, который они поставили перед собой: могла ли в том конкретно месте сойти лавина - был получен утвердительный ответ, - объясняет гляциолог. - Механизм образования небольшой лавины в виде смещения пласта абсолютно созвучен тем представлениям, которые сложились у меня при изучении снега на месте палатки дятловцев. В модели полностью совпали значения плотности снега (0,40 г/см3), углы наклона (21 - 23°) и характер скрытого под снегом неровного микрорельефа. Не надо считать, что склон слишком полог для лавины - снег теряет устойчивость и при меньшей крутизне. Но многие моменты поведенческого и психологического свойства так и остаются загадкой.

Так и есть. Особенно непонятен такой момент. Допустим, сошла снежная доска на палатку, но тут же остановилась. Зачем убегать вниз по склону полуразутыми и раздетыми? Какой смысл? Если можно было откопать палатку и достать из нее теплые вещи?

Как образовалась снежная доска*

Как образовалась снежная доска*:

1. палатка туристов, при установке которой туристы подрезают снег;

2. слой метелевого снега, который наметает ветром при снегопаде;

3. снежная доска - уплотненный слой снега, его масса, по версии ученых, придавила палатку;

4. рыхлый слой - слой глубинной изморози, спровоцировавший сход лавины;

5. базовый слой снега;

6. грунт.

Почему не «просчитали» все травмы?

Осталось загадкой и происхождение травм туристов. Расчеты швейцарских ученых, прямо скажем, не убеждают. По их числовой модели, снежная доска ударила по лежащим в палатке туристам при скорости около 2 м/сек.

«При такой скорости удар снежной глыбы объемом 0,125 - 0,5 куб. м и плотностью 400 кг/куб. м на грудную клетку человека, - написано в исследовании, - приводит к максимальной деформации грудной клетки, что согласуется с судмедэкспертизами трупов. Обычно таких травм у жертв лавин не наблюдается, но дятловцы оказались зажатыми между снежной плитой и дном палатки, под которым находились лыжи».

Известный судмедэксперт Эдуард Туманов с подобным раскладом абсолютно не согласен. Если бы дятловцы получили переломы грудной клетки в палатке, то они точно не смогли бы самостоятельно спуститься вниз по склону. А ведь первые поисковики насчитали 8 пар следов, другие заявляли о девяти парах.

- Люда Дубинина со своими двойными переломами ребер и пробитым сердцем не прожила бы и 10 минут, - уверяет судмедэксперт и просит обратить внимание на еще один момент в исследовании швейцарцев. - Смотрите, они пишут: «наше внимание было сосредоточено на общем анализе грудной клетки, скелет и отдельные ребра не анализировались». То есть пробитые черепа, ожоги и другие травмы рассматривать не стали? А почему? Это все равно, что взять цитату из произведения и обсуждать ее без контекста. Туристы не были новичками. Они не раз попадали в экстремальные ситуации и выходили из них достойно. Одну из девушек в летнем походе укусила ядовитая змея, другую случайно ранили из ружья в ногу. Золотарев вообще прошел всю войну. Дятловцы не были паникерами, а в этом случае они покидали свой лагерь в панике. Спешно уходили в низину. Допустим, доска сошла на палатку и кого-то внутри травмировало. Логично было бы выбраться наружу, вытащить раненых, соорудить для них волокуши и двинуться в сторону ближайшего поселка. На мой взгляд, ученые спроектировали свою лавинную версию без учета всех обстоятельств дела.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Когда утлая туристическая палатка остановила ход лавины, почему туристы после не откопали свое укрытие и не достали теплые вещи?

Почему не смогли выжить у костра в низине, где практически не было ветра?

Почему группа разделилась?

Как они преодолели глубокий, засыпанный снегом овраг?

Почему оказалась разрезанной лыжная палка, крепящая конек палатки?

Почему так нелепо велось следствие?

Зачем следователь Иванов назначил радиационную экспертизу?

Что за странные огненные шары наблюдали поисковики и военные?

Ну и так далее. Будем рады, если ученые из Швейцарии смогут толково ответить и на эти вопросы. Математические модели - классная вещь, но, полагаем, не всегда одной только математикой можно объяснить довольно странные события, происходящие в нашей жизни.

ОТ АВТОРОВ

И еще вопрос. Задняя часть палатки действительно была придавлена снегом. Возможно, той самой снежной доской. Но почему надо думать, что снежная доска сошла на палатку именно 1 - 2 февраля, когда в ней были туристы? Может, это случилось гораздо позже, спустя неделю, две уже после трагедии. Почти месяц стояла палатка у подрезанной снежной насыпи. За это время должна бы вырасти сверху не одна снежная доска, сойти и смести палатку. Но этого не случилось.

Если у вас есть достоверные данные о трагедии, пишите:

vars@kp.ru, konata@kp.ru.

*По версии швейцарских ученых.