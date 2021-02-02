Алина Загитова
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Первый канала и Федерация фигурного катания России запускает грандиозное шоу. В грядущие выходные лучшие фигуристы страны будут биться друг с другом в Командном турнире за призовой фонд в 10 млн рублей. А за бортиком будут кипеть другие страсти. Капитаном одной команды будет серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, во главе второй – олимпийская чемпионка Алина Загитова. Две звезды, пути которых резко разошлись после ОИ-2018, две самых популярных фигуристки страны, чьи фанатские армии ведут между собой настоящую войну. «КП» составила гид по Кубку Первого канала с ответами на самые главные вопросы о ярком шоу.
Столкнуть лбами Алину и Женю прямо на Первом канале – это одна из самых крутых задумок организаторов. Считается, что у них конфликт, тлеющий еще с 2018 года, когда дерзкая дебютантка Загитова отняла «золото» Олимпиады у признанной звезды Медведевой. Согласно легенде, Женя чуть ли не в слезах бросила их общему тренеру Этери Тутберидзе: «Вы что, не могли еще год ее в юниорах придержать». Евгения потом не раз говорила, что не произносила этих слов. Но с тех пор между фигуристками, и тем более их фанатами, идет война.
Сейчас она переместилась в инстаграм. Обе звезды ведут борьбу за подписчиков и периодически в сториз поддевают друг друга ядовитыми замечаниями. Без имен, но с обвинениями в накрутках подписчиков, и кто в теме видят – конфликт тлеет и не собирается угасать. А вдруг он вспыхнет на Первом канале? Телевизионщики обещают, что накануне турнира в передаче «Вечерни Ургант» столкнут Алину и Женю лицом к лицу. Но главное – не сталкивать их болельщиц. Иначе может случиться первая фанатская драка фигурного катания.
А в пятницу Медведева и Загитова появятся на льду с показательными выступлениями. Но кто сказал, что это будет просто номера без результата? Нет, это будет настоящая дуэль - обеим есть, чего доказывать друг другу. Вот когда под их оценивающими взглядами будет вскипать даже лед.
Еще один потенциальный конфликт. Команды капитанши будут набирать не сами, кто окажется у них за спиной, определит жребий. И тут снова будут искрить страсти, замешанные на противостоянии тренеров Тутберидзе-Плющенко. А вдруг в одну команду попадут ушедшая от Этери Георгиевны Алена Косторная и оставшаяся в Хрустальном восходящая звезда Валиева? И вообще как будут уживаться другие воспитанницы Плющенко и Тутберидзе, если окажутся по одну сторону баррикад Командного турнира? Кажется, такого рискованного шоу в истории фигурного катания не было.
Евгения Медведева
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А перед тем как поделиться на команды, все фигуристки окажутся в одной компании. Они будут сражаться с парнями на так называемом «прыжковом фестивале». Да-да, формат противостояния – девушки против парней, тут и станет ясно, кто круче вертит аксели, риттбергеры и лутцы.
Планируется, что прыжковый турнир пройдет в три раунда. В первом команды парней и девчонок делает четыре разных прыжка. На втором этапе каждый участник выполняет свой самый сложный прыжок, на третьем – спортсмены демонстрируют каскады из пяти прыжков. Судьи не спят – судьи считают баллы и определяют победителей.
Пока это держат в секрете. Пока только Татьяна Тарасова призналась, что ее пригласили оценивать прыжковый конкурс. Но, кажется, есть шансы увидеть на судейских позициях еще немало известных лиц фигурного катания. И каждая оценка будет иметь свою цену. Ведь на кону – 10 млн рублей призового фонда. Может быть футболистам сумма покажется невеликой, а для неизбалованных звезд фигурного катания это вполне себе приличные деньги.
Но есть еще и соревновательный эффект. Впереди чемпионат мира, еще непонятно, кто туда едет от России, и не исключено, что много покажет Командный турнир – кто в какой форме? Кто готов лучше психологически?
Грандиозное шоу покажет Первый канал. Но есть шансы увидеть все и собственными глазами. Банда звезд фигурного катания оккупирует Мегаспорт. И кажется дни с 5 по 7 февраля будут золотыми для спекулянтов билетами. Пока на разных сайтах их можно купить за суммы от 700 рублей до 10 000. Но вот парадокс – самые дорогие места найти сложнее. Соскучилась страна по фигурному катанию.
Пятница, 5 февраля
Официальные тренировки, жеребьевка, прыжковый фестиваль.
Трансляция: Первый канал, 21:30
Суббота, 6 февраля
Командный турнир. Короткая программа
Трансляция: Первый канал, 17:45
Воскресенье, 7 февраля
Командный турнир. Произвольная программа
Трансляция: Первый канал, 17:20
Состав участников:
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова — Андрей Багин, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Александра Степанова — Иван Букин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Софья Шевченко — Игорь Еременко
ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ – МУЖЧИНЫ: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин
ПАРНОЕ КАТАНИЕ: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов
ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ – ЖЕНЩИНЫ: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова
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