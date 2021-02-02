Дмитрий Песков - о приезде дипломатов в Мосгорсуд: Их действия не должны ассоциироваться с давлением на суд

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуд, где начался судебный процесс над Алексеем Навальным, прибыли дипломатические представители 18 иностранных государств.

- Скажите, как к этому можно относиться? - задал я вопрос пресс-секретарю Президента России Дмитрию Пескову.

- Смотрите, они вольны действовать в рамках Венской конвенции этих дипломатических отношений. Но никак не за рамками этой конвенции.

- Конечно же, - продолжил Песков, - дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России, тем более, допускать каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд.

- Дмитрий Сергеевич, а нынешние действия – приезд дипломатов в суд - ассоциируются с такими попытками или нет?

- Давайте дадим привилегию комментировать это нашим коллегам из Министерства иностранных дел. Я не сомневаюсь, что соответствующие комментарии последуют.

- Что же касается самих зарубежных дипломатов...

- Они должны обозначить свои действия. Или они солидарны с необходимостью принятия жестких мер в отношении нарушения закона Российской Федерации. Или это - попытка оказания давления на суд.

Они как-то, наверное, обозначат свою позцию.

- Видимо, интервью будут раздавать?

- Я не знаю.

- Понял.

И ещё журналисты в ходе брифинга спросили у Пескова:

- Следит ли Владимир Путин за тем, как проходит процесс над Алексеем Навальным?

- Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса, - ответил пресс-секретарь. - Владимир Путин готовится сейчас к встрече с российскими учителями, которые учат будущее поколение россиян.

Вчера у президента была в планах встреча - в режиме видеоконференции - с участниками и победителями Всероссийского конкурса «Учитель года».

Напомним, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Алексея Навального. Она отметила, что их явка - уже вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.

"В Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное, прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия", - написала Захарова в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года - международный договор, определяющий рамки дипотношений между независимыми странами. Он определяет также и функции, привилегии дипмиссии, что позволяет дипломатам выполнять свои обязанности, не опасаясь принуждения или преследования со стороны принимающей страны.

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