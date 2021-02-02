По цене металлолома: Оставшись без транзита из России, Латвия разбирает железную дорогу

Латвийские эксперты делают относительно будущего ЛЖД самые мрачные прогнозы Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Одно из крупнейших госпредприятий Латвии, «Латвийская железная дорога» (ЛЖД), спускает с молотка свои активы, отчаянно пытаясь остаться на плаву. На торги уже были выставлены 13 тепловозов, 200 грузовых вагонов, 48 автомобилей и даже дом отдыха бригад железнодорожников. Теперь решено продавать и рельсы - 4300 тонн по цене металлолома.

Виновник такой тотальной распродажи целой отрасли, без которой практически невозможен международный транзит, доля которого в ВВП страны около десяти процентов, - Россия. В структуре перевозок ЛЖД свыше 70 процентов составляют российские грузы, доставляемые в латвийские порты. Но теперь Россия решила, что собственная портовая инфраструктура, построенная за последние 20 лет на Балтике, вполне позволяет обойтись без услуг Латвии.

В июле прошлого года статистика перевозок по ЛЖД ужаснула ее руководство: вместо того, чтобы увеличиться в два раза, как было запланировано, их объем по сравнению с с первым полугодием 2019 года упал на 47,2 процента. В ближайшее время, как уже объявлено, будет уволено 1500 работников отрасли, в которой сейчас трудятся около 6 тысяч человек.

Наступивший развал железнодорожной отрасли Латвии, руководство которой пока безуспешно ищет варианты переориентироваться на автоперевозки и логистические услуги в портах, был предсказан давно. Просто сейчас сложились все условия, чтобы это произошло.

Правительство Латвии, в которое со дня получения независимости входят только националистические партии, упорно и даже с каким-то азартом проводит крайне враждебную по отношению к России политику. Именно Рига, входящая вместе с Таллином и Вильнюсом в русофобское прибалтийское трио, постоянно требует новых экономических и политических санкций против Москвы. При этом латыши как данное принимали кормивший их транзит из России. Им не раз разъясняли: так не бывает, или ведите себя разумно и уважительно по отношению к соседу, или могут наступить последствия.

Забавно, что многолетний глава МИД Латвии, открытый гей Эдгар Ринкевич, комментируя письмо руководства ЛЖД к российским коллегам с просьбой сохранить транзит, призвал «отделять политические дискуссии с Россией по вопросам истории, Крыму и Украине от практических вопросов, которые должны решаться на уровне министерств сообщения». А ведь еще в прошлом году он написал в Twitter, что Россия может закончить, как Германский рейх после Первой и Второй мировых войн. Видно, почувствовал, что поезд, в буквальном смысле, уходит…

Латвийские эксперты делают относительно будущего ЛЖД самые мрачные прогнозы, вплоть до того, что железнодорожные пути дешевле разобрать, чем пытаться сохранить за счет налогоплательщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тихое наказание за русофобию: как Москва по метру отрезает Прибалтике хвост сытного транзита

Спецкор kp.ru Дмитрий Стешин - о том, долго ли Эстония, Латвия и Литва будут издеваться над "Большим братом" и как Москва поставит их на место (подробнее)