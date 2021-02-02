А где 100 миллионов? - поддержать оппозиционера к суду пришли не более 500 человек

Все подходы к Мосгорсуду оцепили омоновцы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Сокольников и Преображенской площади с утра с тревогой наблюдали за маневрами под окнами. Колонны автобусов с ОМОНом двигались к Мосгорсуду. «Уралы» Росгвардии пятились задом во дворы, полиция выстраивалась по периметру вокруг здания, в которое везли Алексея Навального. На суд.

Накануне лидеры российской оппозиции «в изгнании» из-за границы призвали своих сторонников дружно и мощно поддержать Навального, которому грозила замена условного срока на реальный. И всей своей массой показать — за кем тут правда.

Но то ли мороз, то ли обнародованное накануне видео, где правая рука Навального господин Ашурков просит у разведки Британии 10-20 миллионов долларов, сорвали паломничество к Мосгорсуду. Полиция, впрочем, тоже не дремала и подозрительных молодых людей, подходивших к Мосгорсуду и не имевших при себе документов отправляли в автозаки - для налаживания знакомства.

Оцепление у здания Мосгорсуда. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Уважаемые граждане, - монотонно бубнил громкоговоритель на плече у «вежливого космонавта». - Освободите тротуар. Вы мешаете проходу местных жителей». В парке за забором одобрительно фыркнула лошадь конной полиции. А может возмущенно - не разобрал на морозе.

– Если человек знаменит на международном уровне, и с ним так поступают, то что ждет нас? - внезапно высказала мне молодая стримерша в кепке и темных очках. - За нас ведь не выйдут 50 тысяч человек по всей России. Нас пересажают, как захотят.

– А знаменитые имеют право на уголовные преступления? - аккуратно справился я.

– Дело было сфабриковано! - потеряла ко мне интерес девушка.

В день оглашения приговора суда по делу Алексея Навального не обошлось без задержаний. Фото: Иван МАКЕЕВ

Впрочем, ей и без этого надо было торопиться. Сделав еще несколько китайских предупреждений, ОМОН начал задержания тех, кто не освободил тротуар. ПАЗиков силовики не жалели, подгоняя один за другим и наполняя их в считанные минуты — но без грубости.

- Куда вы меня тащите! - громко возмущался мужчина. - Как же вы ненавидите мою оппозиционную газету!

- Какую-какую? - заинтересовались «космонавты».

И, проверив у мужчины документы, отпустили восвояси.

- Ставим заслон, - прохрипела рация.

Местным жителям указывали, как лучше обойти полицейское оцепление. Фото: Иван МАКЕЕВ

И за пару часов силовики «зачистили» весь периметр безопасности у суда, и если Навальный и надеялся услышать голоса поддержки снаружи, то зря. Всего во вторник к зданию суда приехали около 500 человек, половина из которых отправилась в отделы внутренних дел. Сто миллионов зрителей, якобы посмотревших блокбастер Навального «Дворец», так и не материализовались.