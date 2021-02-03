«Руки не поднимаются, мышцы болят»: Спортивный врач рассказал, как восстановить силы после COVID-19

Врач и пациенты во время занятия дыхательной гимнастикой на территории временного госпиталя больницы для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

О том, как вернуть себе спортивную форму, да и просто восстановить физическую силу тем, кто переболел коронавирусом, мы поговорили с подполковником медицинской службы в отставке, врачом сборной России по велоспорту Александром Яблуновским.

- Александр Петрович, многие из тех, кто переболел коронавирусом, жалуются на то, что никак не могут восстановиться после болезни. Руки не поднимаются, мышцы болят…

- Да, действительно, после выздоровления большинство переболевших коронавирусом отмечают сохранение слабости, одышки и астенизацию. Отсутствие четкого плана реабилитации и быстрого эффекта от самостоятельных попыток изменить ситуацию действует на многих удручающе. У спортсменов более высокий реабилитационный потенциал, но, тем не менее, для полного восстановления им требуется около четырех недель. Тяжесть перенесенного заболевания и возраст удлиняют восстановительный период иногда и до нескольких месяцев. После пневмонии уменьшается диффузная способность легких, их эластичность. Но не только снижением поступления кислорода можно объяснить феномен слабости мышц. Например: альпинисту Шену Шварнеру его единственное легкое позволило покорить 7 высочайших вершин мира. Похоже, что существуют и другие механизмы феномена слабости, связанные с законами физиологии мышечного сокращения.

- В чем же секрет?

- Мышца - это не только мышечные волокна, но и нервы. Управляют сокращением мышечных волокон многочисленные рефлексы. Приведу примеры рефлексов. Когда вы балансируете на канате, то сокращение, переключение каких-то мышц происходит автоматически. А о перистальтике кишечника вы даже и не вспоминаете. Он сокращается сам по себе без нашего участия. Исходное состояние тонуса наших мышц - это тоже рефлекс. Он может быть сниженным, повышенным, но должен быть нормальным. Только от нормотоничной мышцы можно получить оптимальную работоспособность и нарастающий эффект тренировок.

- Но почему-то большинство жалуются на слабость в руках?

- Причин снижения тонуса мышц очень много. Один из них все на себе ощущали, когда заболевали и повышалась температура . Из-за интоксикации вдруг все мышцы перестали включаться. Сил хватало дойти до туалета и обратно в кровать. А когда человек здоров, но какой-то орган продолжает слегка пошаливать, то снижение тонуса находим только в тех мышцах, которые имеют рефлекторную связь с этим органом. Например: кишечник рефлекторно связан с четырехглавой мышцей бедра. И если у гонщика случилось расстройство кишечника, то продолжение многодневной гонки под вопросом из-за снижения тонуса его основной мышцы. Легкие рефлекторно связаны с дельтовидной и трапециевидной мышцами. Поэтому у переболевших коронавирусом с осложнением на легкие тяжелее всего восстанавливаются мышцы верхнего плечевого пояса, особенно у теннисистов, волейболистов, ватерполистов…

- Но возможно ли обычным людям вообще выйти на доковидный уровень, или приходится смириться с тем, что вы, условно, из мастера спорта навсегда превратились в перворазрядника?

- Вполне возможно. Главное помнить об основном принципе любых физических занятий – постепенности нагрузок и регулярности занятий. Только физиологическое утомление будет приводить к эффекту суперкомпенсации и росту объема мышц. В этом и состоит тренерское искусство. Если переборщить, то получаем переутомление или ещё хуже перетренированность, что плохо и требует большего восстановительного периода.

Приведу условный пример: при подтягивании здоровые нормотоничные мышцы до болезни уставали, к примеру, после 30 упражнений. А после перенесенного воспаления легких мышцы, у которых снизился тонус, устанут уже после 10. Но тренер требует выполнить хотя бы 20, и вы будете продолжать перегружать уже уставшие мышцы. Вместо эффекта роста тренированности вы получаете ощущение «забитости» этих мышц. В них образуются микро-надрывы каких-то волокон, участки воспаления, что и формирует болезненные триггерные узелки. А появление воспаленных болезненных мышечных волокон – это ещё дополнительная потеря потенциальной мощности мышцы. В данном условном примере правильнее будет сделать не 1 подход с 20 упражнениями, а 2 подхода по 10 с отдыхом и последующим постепенным добавлением упражнений. Словом, для возвращения былой формы нужны постепенные, методичные, целенаправленные тренировки.

- А есть ли какой-то единый комплекс упражнений, который подошел бы для всех?

- Прежде чем упражняться, необходимо заняться устранением болезненных узелков в мышцах. Иначе мышцы будут очень быстро уставать и восстановление затянется. Очень популярно среди спортсменов самостоятельное лечение триггерных узелков в мышцах методом их придавливания с помощью валика, теннисных мячей или электрическим массажером до и после тренировок.

Придумать какой-то усреднённый комплекс упражнений для всех, это всё равно, что рассчитать среднюю температура по больнице. По большому счету, реабилитационные программы могут быть только персональными. Для этого необходимо вычислить, какие внутренние органы после болезни всё ещё выдают тормозящие рефлексы на мышцы. Чаще всего это связано с дефицитом витаминов, минералов, пищевыми аллергенами, эмоциональным дисбалансом. Ослабевшие мышцы позвоночника плохо стабилизируют шейный и поясничный отделы позвоночника, что приводит к блокировке соответствующих нервов. А это ещё больше снижает тонус мышц рук и ног. Поэтому понадобятся дополнительные реабилитационные методики. Их выбор большой: от многочисленных видов физиотерапии, мануальной терапии, рефлексотерапии, массажа до диетологии.

- А что посоветуете обычным людям, которые просто хотят вернуть себе былые физические кондиции?

- Тем, кто решил восстанавливаться самостоятельно без врачебной помощи, необходимо набраться терпения и медленно, постепенно и упорно возвращаться к привычному уровню нагрузок. И обязательно надо устранять болезненные узелки в мышцах. Самостоятельно это возможно. Что касается спортсменов, то они хорошо знают, что теряется натренированность всегда очень быстро из-за болезней или отпусков, а восстановление пиковой формы требует большего времени.

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