Ольга Кабо вышла замуж за Николая Разгуляева в 40 лет. А вскоре родила ему сына. Фото: Nadezhda MARKALOVA/Global Look Press

28 января актриса Ольга Кабо отметила 53-летие. Этот день рождения она отпраздновала в статусе свободной женщины, разведенной со вторым мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым. «КП» выяснила новые подробности их развода.

Два брака с миллионерами

Несмотря на то, что Ольга Кабо считается одной из самых ярких звезд кино, славы сердцеедки за ней не водится. В 90-х годах актриса вышла замуж за бизнесмена и политика Эдуарда Василишина. Он был спонсором фестиваля, в котором она принимала участие. Ради актрисы Эдуард развелся со своей женой. Кабо отмечала, что он очень умный, интересный, успешный. Имел свой бизнес. Со слов Кабо, муж поставил ей условие оставить карьеру и стать домохозяйкой. И по его желанию актриса исчезла из кино на несколько лет. Однако вскоре поняла: ей скучно заниматься только домом.

Договориться с мужем она не смогла и решила вернуться в кино. Взяла двухлетнюю дочку Таню, рожденную в 1998 году, и ушла с несколькими чемоданами. Имущество с первым мужем не делила. Экс-супруг сам решил платить ей алименты на дочь. А потом взял на себя расходы по заграничному обучению дочери. Рассказывали, что после развода с Ольгой Василишин обанкротился. Сначала он прекратил полномочия в качестве сенатора от Брянской области, потом потерял бизнес по торговле картофелем, после чего перебрался на ПМЖ в Лондон.

Второй раз Ольга остановила свой выбор на преуспевающем бизнесмене Николае Разгуляеве. Кабо было тогда 40 лет. Николай жил на широкую ногу, имел яхту, загородный дом. Окончивший когда-то военное училище Разгуляев занимался бизнесом, вырастил троих детей от первого брака и дал им хорошее образование. Один его старший сын окончил университет в Дублине, средний - Дипломатическую академию МИД России, а младшая дочка выучилась в США на программиста.

Первые годы совместной жизни, со слов Разгуляева, у них возникали споры по поводу воспитания Тани, дочки Кабо от первого брака. Отчим считал, что надо быть строже с девочкой. И все же, несмотря на эти разногласия, супруги прожили 11 лет. В 2014 году у них родился общий сын Виктор. В интервью супруги рассказывали, что живут душа в душу. Поэтому известие об их разводе в прошлом году стало для всех громом среди ясного неба. Причем если с первым мужем Кабо не делила имущества, то со вторым судится за финансы. Оказалось, что Разгуляев - банкрот, накопивший крупные долги. И теперь почти все имущество, приобретенное супругами в браке, придется отдать на их погашение.

Супруг-банкрот не смог выплатить 362 млн рублей

Никулинский суд Москвы расторг брак Разгуляева с Кабо в ноябре. Однако судебное решение было окончательно оформлено только сейчас. «КП» ознакомилась с документом и выяснила финансовые подробности развода супругов.

На суде по бракоразводному процессу выступил представитель кредитора Разгуляева. Он заявил: по его мнению, развод Николая с женой - фиктивный и нужен для того, чтобы вывести многочисленное имущество супругов из-под удара. Разгуляев задолжал кредиторам 362 млн рублей и не смог расплатиться. Еще до развода бизнесмен обратился в Арбитражный суд с просьбой забрать в счет долга его имущество. Арбитраж признал Разгуляева банкротом.

Однако Ольга Кабо заверила суд, что развод - настоящий, и что супружеские отношения между ними давно прекращены. Да и сам Разгуляев против этого не возражал.

«Суд принимает во внимание объяснения Ольги Кабо, которые поясняли, что видимость хороших семейных отношений, о которых говорилось в теле-, видеопередачах, не отражала реальных отношений внутри семьи, носила коммерческий характер, направленный на поддержание профессионального имиджа истца», - сказано в решении суда. Иными словами, Ольга и Николай за деньги снимались в передачах о счастливой супружеской жизни.

В суде Кабо попросила вывести из раздела имущества между супругами ее трехкомнатную квартиру и признать собственность только за ней. Эту недвижимость она хоть и приобрела в браке с мужем, но на собственные сбережения, на деньги дочки и в ипотечный кредит. «Решила купить просторную квартиру, чтобы жить с сыном и дочерью отдельно от мужа, когда поняла, что отношения с ним закончились, - рассказала актриса судье. - Дочь оплатила первый транш на ее покупку, у нее были деньги от продажи своей квартиры. И еще был кредит, я платила его 20 месяцев из своих сбережений».

Актриса с дочкой Татьяной от первого брака и сыном Виктором от второго мужа. Фото: Instagram.com

«Думала, что разбогатеет с успешным мужчиной»

«Николай Разгуляев признал, что брака давно не существует, - сказано в определении решения суда. - У супругов раздельный бюджет, отдельный холодильник и кухня, они практически не общались, только по вопросам сына». Разгуляев сообщил на суде, что жена не знала о его долгах и о том, что он стал банкротом. Впрочем, если от притязаний на квартиру жены Разгуляев отказался, то все другое имущество, купленное в браке на его деньги, ему явно жаль. А накупил он много всего, что следует из списка заявленного к разделу имущества. И на половину всего Кабо претендовала в суде.

Актриса попросила суд признать общим имуществом супругов: автомобиль, поступивший от Разгуляева в конкурсную массу (в счет долга. - Ред.); гараж площадью 23,2 кв. м; акций Газпрома (именные) в кол-ве 10 000 штук. Кроме того, ее адвокат рассказал суду о том, что Разгуляев хоть и объявил себя банкротом, но у него большие вложения в различные компании. Кабо попросила суд признать за ее мужем право затребовать с них эти инвестиции - несколько десятков миллионов рублей. Кроме того, Разгуляев вложился в покупку пяти квартир (каждая площадью не менее 230 кв. м) в строящемся малоэтажном жилом комплексе. Кабо также попросила суд учесть эти вложения и разделить между супругами.

Однако суд оставил Кабо только ее трехкомнатную квартиру, а в остальном отказал. Имущество бизнесмена, купленное в браке, пойдет в счет погашения долга. Где жить, обоим бывшим супругам есть. А с долгами надо рассчитываться, решила судья.

Близкая подруга Кабо в беседе с «КП» посетовала: с актрисой поступили несправедливо, ведь она не виновата в долгах мужа. «Разгуляев не рассказывал ей о долгах, и почему они должны покрываться за счет их совместно накупленного имущества? - возмущена знакомая. - Она думала, что разбогатела с успешным мужем, а получилось наоборот».

Кабо, в свою очередь, обжаловала это решение в апелляционном суде. По словам знакомой актрисы, о разводе Ольга не жалеет.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Все эти годы он ее содержал»

- По моим сведениям, не такой уж Разгуляев банкрот, каким себя объявил, - рассказал «КП» один его знакомый. - Насколько я знаю, у него есть бизнес за рубежом. Не туда ли он вывел основные активы? Кабо сокрушаться не стоит - все имущество (кроме ее квартиры) в браке было куплено, по сути, на его средства. Так что она ничего не потеряла. Пусть ее подруги не рассказывают, что Разгуляев ее разорил, она жила на его содержании. Только последние годы у него возникли некоторые финансовые сложности. Когда он перестал оплачивать ее желания, вскоре у Ольги появились свои интересы. Естественно, и он стал чаще погуливать. Баня, девочки были само собой разумеющимся. Я не заметил, чтобы он был расстроен после развода. Напротив, настроение у него приподнятое, одет с иголочки. Он не производит впечатления банкрота и несчастного человека.

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