Возобновление авиасообщения с Арменией с 15 февраля 2021: условия въезда для граждан РФ

С 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном. Фото: Алиса ТИТКО

Россия c 15 февраля возобновляет авиасообщение еще с двумя стрнами – Арменией и Азербайджаном. Такое решение принято правительством РФ в среду, 3 февраля.

В Армению пока будет 4 рейса в неделю, между Москвой и Ереваном.

Разрешен ли гражданам РФ въезд в Армению? Да, причем неважно, едете ли вы туда как турист, в гости к родственникам (а семейных связей между жителями двух стран очень много) или по делам. Армения с 13 января открыла для всех иностранцев свои воздушные и сухопутные границы.

Для въезда в Армению необходим ПЦР-тест на Covid-19, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения границы. Справка с отрицательным результатом может быть предоставлена на русском, английском или армянском языках. А если заранее анализ не сдали, в МИД Армении уверяют, что это можно будет сделать на месте – однако в этом случае пассажир обязан самоизолироваться до тех пор, пока не получит результат теста.

- Это была инициатива Армении, которая нашла поддержку со стороны российских коллег. Надеюсь, что в скором времени восстановится весь объем пассажирских перевозок, что очень важно для туризма, наших граждан, которые работают в России, - сказал на днях на заседании армянского правительства премьер-министр республики Никол Пашинян.

Граждане Армении также могут прилететь в Россию при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Армения – безвизовая для россиян страна. До пандемии наши туристы любили ездить на уикэнды в Ереван, путешествовали по древним армянским монастырям, отдыхали на озере Севан и горнолыжном курорте Цахкадзор. Удобно, что прилететь можно даже без загранпаспорта, по внутреннему российскому. Из других плюсов: щедрая кавказская кухня, сравнительно низкие цены, отсутствие языкового барьера.

Авиабилеты в Армению на конец февраля — начало марта, увы, недешевые, от 22 — 23 тысяч за перелет туда-обратно. Зато их предлагают уже несколько перевозчиков: S7, Utair, «Северный ветер», авиакомпания «Армения».

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