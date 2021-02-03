Близкий друг о смерти Василия Ланового: "Все боятся назвать истинную причину"

Актер Василий Лановой и музыкант Вячеслав Моцардо. Фото: Личный архив

Музыкант Вячеслав Моцардо убежден, что Лановой не заболел бы коронавирусом, если бы в разгар пандемии не ездил с концертами. Он обвинил в смерти Василия Семеновича организаторов этих выступлений, мол, эти люди видели, что Лановой кашляет, и все равно заставляли его выступать.

Возможно, в словах Моцардо есть доля правды. Василий Семенович и сам признался в своем последнем интервью, которое дал перед Новым годом: «Я сыграл спектакль (это было 24 декабря – Ред.), хотя очень плохо себя чувствовал. Но для театра самое страшное – отмена спектакля». Одно дело - театр, другое дело, - концерты…

- Почему, когда другие артисты вообще не выходят из дома, сидят на самоизоляции, он ездил на эти выступления? В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать, - уверен Вячеслав Моцардо. - Когда я был на прощании с Василием Семенович, со мной случилась истерика. Я смотрел на него и думал: ну что же ты здесь лежишь?! Мы были знакомы 30 лет. Записали семь дисков: он читал стихи, пел песни. Это уникальный материал, который останется как память о нем.

Я понимаю: у Ланового возраст, ему исполнилось 87 лет, но чтобы так нелепо погибнуть. Вася поехал на концерт в Тверь. До этого был Брянск, Ржев… Что такое публичное мероприятие с участием Ланового? Все обязательно хотят с ним сфотографироваться без маски. Нужно сделать общую фотографию. Вокруг все время много людей. Вот так и случилась беда. Когда мы с ним разговаривали по телефону, он уже сильно кашлял. Я уверен: Вася был бы жив и продолжал радовать нас, если бы не эти концерты.

- Но ведь он мог отказаться от поездок?

- Когда на него наседали организаторы и говорили, что все давно запланировано, деньги получены, грозили штрафными санкциями, он не мог отказать.

Народный артист СССР Василий Лановой в течение месяца боролся с коронавирусной инфекцией. 2 января он попал в 15-ую городскую больницу с диагнозом ковид. Он уже шел на поправку и готовился к выписке, но неожиданно его самочувствие ухудшилось. За день до смерти он попал в реанимацию. Василий Лановой умер 28 января. 1 февраля прошло прощание с ним в Театр им.Вахтангова, в котором он прослужил 63 года. Похоронили его на Новодевичьем кладбище.

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