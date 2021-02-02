Стояла у гроба и что-то шептала: сын под руки держал Ирину Купченко на похоронах Василия Ланового

Василий Семенович обрел покой на Новодевичьем кладбище Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили Василия Ланового. Прощались со знаменитым артистом в Театре имени Вахтангова, которому он отдал более 60 лет. Проводить в последний путь мэтра, который скончался на 88-м году жизни, пришли его близкие, коллеги, друзья и поклонники.

Василий Лановой за месяц до смерти заразился коронавирусом. Он до последнего боролся за жизнь, но справиться с последствиями недуга так и не смог. Тяжелее всего невосполнимую утрату переживает вдова артиста Ирина Купченко. Она прожила с Лановым 48 лет. Вместе супруги перенесли смерть младшего сына.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актриса принимала непосредственное участие в организации похорон мужа. Во время церемонии прощания актриса произнесла трогательную речь у гроба Ланового со стеклянной крышкой. Он был установлен на сцене. Тело артиста укрыли белым саваном. Когда в зале зазвучала песня "От героев былых времен" в исполнении Василия Семеновича, все встали. К концу церемонии сцена была полностью засыпана цветами.

Ирине Петровне удалось держаться во время панихиды в театре, но на Новодевичьем кладбище, где похоронили артиста, Купченко дала волю эмоциям. Артистка разрыдалась у гроба покойного мужа. Когда фотографию Василия Семеновича поставили рядом с венками, Ирина Петровна сразу же взяла ее в руки и вцепилась в снимок.

К плачущей вдове подошел священник. Он выразил соболезнования актрисе и посоветовал перевернуть фото изображением от себя, на что Купченко ответила: "Я его так прижимаю к себе".

Купченко долго стояла у гроба, целовала крышку и что-то шептала. Сын Александр простился с отцом и, поддерживая мать под руки, отвел ее в сторону. Ирина Петровна еле держалась на ногах, пишет Собеседник.Ru.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Театре имени Вахтангова, где служит актриса, как могут, поддерживают вдову. "Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать ее в этом непростое время. Надеемся, что все будет хорошо, и 15 февраля Ирина Петровна примет участие в спектакле", - сообщил представитель театра.