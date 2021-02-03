Фото в больнице: бывшая жена Андрея Аршавина показала изуродованное болезнью лицо

Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казимина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшая жена Андрея Аршавина несколько месяцев назад жизнь диагностировали аутоиммунный некроз лобной пазухи. Каждое утро Алисы Казиминой начинается с сильных обезболивающих. Многодетная мама перенесла несколько операций, но все усилия врачей оказались тщетны. Не так давно Алисе все же удалось найти врача, который ей поможет. На днях она побывала в больнице и впервые показала обезображенное болезнью лицо крупным планом.

"В больнице, после больницы, дома. Не надо устраивать хайп и провокацию, милые мои ненавистницы... Не надо писать гадости", - подписала серию снимков бывшая жена Андрея Аршавина.

В кадре она уже не прикрывается рукой, а смело демонстрирует изуродованное болезнью лицо. На одном фото заметна опухоль на щеке. Нос женщины заклеен пластырем. Но все же кончик носа она не стала показывать. Вероятно, там совсем печальная картина. Потому многодетная мама просто заштриховала эту часть маркером.

"Болезнь разрушила и разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. У меня тяжелое заболевание аутоиммунной системы. Две операции помогли сохранить жизнь. Поэтому красивое лицо мое покромсала болезнь", - честно говорит 38-летняя Алиса Казьмина.

По ее словам, сейчас ее главная цель - стремиться просто быть каждый день немного лучше для своих детей. "А главное здоровой. Они не ждут. Они живут. Чтобы только видеть улыбающуюся маму", - отметила она.

Ранее многодетная мама рассказала о своем визите к врачу. "После насыщенного дня, где самым важным была моя встреча с доктором, с которым нам предстоит еще долго работать вместе. Сегодня я поняла, как важно довериться врачу, мужчине, профессионалу в своем деле, когда тебе сказали - все получится, что все должно получиться. И фраза «надо потерпеть» уже не кажется такой трагичной. Хирург может многое, но не все. Многое зависит и от пациента. Спасибо за заботу, за то, что взялись за меня, за теплую обстановку в клинике", - сообщила Алиса.