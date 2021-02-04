Сотни миллионов долларов из карманов американских налогоплательщиков потрачены на содержание вдохновителя самых страшных терактов

Суд над Мохаммедом, захваченным в 2003 году, был запланирован на январь 2021 года

Правительство США потратило более $160 миллионов на содержание Халида Шейха Мохаммеда – вдохновителя самых громких атак XXI века, в том числе, терактов 11 сентября 2001 года, содержащегося в тюрьме Гуантанамо, считающейся самой дорогой в мире.

Суд над Мохаммедом, захваченным в 2003 году, был запланирован на январь 2021 года, однако в связи с пандемией его перенесли.

В конце января был подписан приказ провести вакцинацию подозреваемым в терроризме, но позже это распоряжение было отменено.

Точно сказать, во сколько обходится содержание одного заключенного в Гуантанамо, сказать сложно. Эксперты полагают, что сумма ежегодных затрат на каждого сидельца составляет $9,5-13 миллионов. Исходя из минимума, за 17 лет пребывания в тюрьме Мохаммед «вытащил» из федерального бюджета США $161 миллион.

С момента своего основания тюрьма Гуантанамо обошлась правительству США в более чем $6 миллиардов, потраченных на оборудование, чартерные полеты, судебные издержки и прочее. И это при том, что на сегодняшний день в тюрьме находятся всего 40 заключенных.

Администрация президента Буша освободила более 500 заключенных Гуантанамо, репатриировав их в разные страны, при Обаме было освобождено еще 200 человек.

В свое время Барак Обама пытался закрыть тюрьму, но не получил одобрения Конгресса. Дональд Трамп назвал безумием суммы, которые тратятся на содержание заключенных в Гуантанамо.

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