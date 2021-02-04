Аун Сан Су Чжи: символ демократических реформ в Мьянме разонравилась Западу

После нынешнего переворота Запад не торопится встать на защиту Аун Сан Су Чжи Фото: REUTERS

После военного переворота, произошедшего в Мьянме (до 1989 года - Бирма), страна вновь оказалась во власти военной хунты.

Фактический лидер государства, 75-летняя Аун Сан Су Чжи, а также президент Вин Мьин и ряд чиновников высшего эшелона отправлены под арест.

За время своего самостоятельного существования Мьянма, получившая независимость в 1948 году, с завидной периодичностью управлялась военными. Демократические перемены начались в стране лишь в 2011 году, а спустя 4 года были проведены первые свободные выборы, на которых Аун Сан Су Чжи победила с огромным отрывом от оппонентов.

Стать президентом ей не удалось – причиной послужили сыновья, имевшие иностранное подданство (мужем Аун Сан Су был британский ученый). С тех пор она являлась фактическим лидером страны, а на ноябрьских выборах прошлого года возглавляемая Аун Сан Су Чжи партия «Национальная лига за демократию» одержала убедительную победу и получила возможность сформировать правительство.

Военные, возглавляемые главнокомандующим Мин Аун Хлаином, результаты выборов не признали, объявили их сфальсифицированными и пригрозили военным переворотом.

Западные СМИ и политики присваивали Аун Сан Су Чжи почетные эпитеты, называя иконой демократии и проводником реформ, а в 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира с формулировкой «за выдающийся пример силы бессильного» (в общей сложности политик провела около 15 лет под домашним арестом, отказываясь покинуть страну без права возвращения).

Однако после нынешнего переворота Запад не торопится встать на защиту мужественной женщины. Почему же Аун Сан Су Чжи так разонравилась светочам демократии?

Вся проблема - в конфликте между различными группами населения Мьянмы. В традиционно буддистском государстве проживает этническое меньшинство мусульман-рохинджа. В 2016 году исламистские боевики из «Армия спасения рохинджа Аракана» совершили нападение на полицейские участки, убив не менее девяти правоохранителей. В 2017 году экстремистами были атакованы более 30 полицейских участков и военная база. По официальным данным, погибли 12 полицейских и военнослужащих, по неофициальным – еще и 14 мирных жителей.

Армия Мьянмы (по конституции не подчиняющаяся правительству страны, в состав которого входила и Аун Сан Су Чжи) ответила жестокими репрессиями, в результате сотни тысяч рохинджа были вынуждены искать убежища на территории соседнего Бангладеш.

Запад счел, что Аун Сан Су Чжи не приложила достаточных усилий для подавления конфликта, восстановления мира в стране и защиты прав меньшинств, а также не признала масштабов трагедии и не осудила поведение военных.

На данный момент в Международном суде ООН в Гааге рассматривается дело по обвинению Мьянмы в геноциде и возможных преступлениях против человечности.