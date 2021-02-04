Пшеница еще не взошла, а уже гибнет: что будет с ценами на хлеб в 2021 году

Цены на зерно в России зависят от мировых, и они сейчас очень высокие Фото: Мария ЛЕНЦ

Урожай зерна в нынешнем году может снизиться на 10% - со 133 до 120 млн тонн. Такой прогноз опубликовало агентство «Национальные кредитные рейтинги». По мнению аналитиков, урожай может подкосить «ухудшение климатических условий и иссушение плодородного слоя почв в большинстве регионов страны». Ситуацию с озимыми эксперты вообще называют критической. По данным агентства, в некоторых южных регионах страны взошла лишь половина озимых.

Тем временем Национальный союз агростраховщиков пугает хлеборобов другой напастью – весенней засухой. Во многих регионах Центральной России осадков в последние месяцы было слишком мало. Засуха угрожает Ставропольскому краю, Поволжью, Черноземью и другим регионам, которые традиционно дают стране хороший урожай пшеницы.

К тому же падает рубль, дорожают инструменты и материалы, правительство вводит ограничения на вывоз зерна. Все это, по мнению экспертов «Национальных кредитных рейтингов», больно ударит по кошельку аграриев: они рискуют потерять до 20% выручки. А еще Россия лишится лидирующих позиций на мировом рынке пшеницы – по прогнозам аналитиков, экспорт упадет на 15%. Так что многие производители зерна заодно и потеряют стабильный доход из-за границы.

Напомним, по данным Росстата, в прошлом году хлеб подорожал на 7%, а макароны – на 12%. И это при почти рекордном урожае зерновых за всю историю страны. Грозит ли нам дефицит зерна и рост цен на хлеб, если урожай и впрямь окажется на 10% меньше прошлогоднего?

- Цены на зерно в России зависят от мировых, и они сейчас очень высокие. Поэтому аграрии во всем мире активно расширяют площади под выращивание зерновых культур. По нашим прогнозам, из-за этого в нынешнем году производство зерна в мире будет больше, чем год назад. Предложение вырастет, в результате цены на зерно - как на мировом, так и на российской рынке - снизятся или останутся такими же, как и сейчас. Соответственно, хлебобулочные и макаронные изделия тоже не подорожают или даже подешевеют, - говорит Алексей Плугов, генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса. - Что касается урожая, то если в России действительно соберут 120 млн тонн зерновых, то это довольно неплохой показатель. Этого хватит и для внутреннего рынка, и для продажи на экспорт. Поэтому дефицита зерна ждать не стоит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России начали дорожать машины: на сколько вырастут цены и почему

При этом спрос на новые авто падает: деньги у людей кончаются, а кредиты могут подорожать (подробности).