Мир дикого капитализма: четыре приметы лихих девяностых, которые до сих пор с нами

За поездку до центра Москвы таксисты в Шереметьево дерут от 3000 до 5000 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласитесь, есть в этом что-то странное. С одной стороны, мы живем в жутко технологичном обществе. Платим за покупки смартфоном и часами. Берем каршеринг, когда лень ехать на метро. Отдаем голосовые приказы виртуальной «Алисе». И ругаемся, если такси едет дольше пяти минут. А с другой, продолжаем видеть «бомбил» на вокзалах и в аэропортах, а коробейников - в электричках. Почему эти атавизмы дикого капитализма продолжают существовать?

ТАКСИСТЫ НА ВОКЗАЛАХ

«Такси подешевле, уважаемый». Эта фраза - первое, что слышит приезжий, выходя из вагона поезда или зоны прилета в аэропорту. «Бомбилы» в этих точках, похоже, неискоренимы. Как и завышенные цены.

К примеру, за поездку до центра Москвы таксисты в Шереметьево дерут от 3000 до 5000 рублей. При умелом подходе ценник можно сбить до 2000. Но это минимум. При этом средняя цена поездки через мобильное приложение составит не больше 1000 рублей.

Сейчас на местах работают в основном «подсадчики». Они хорошие психологи. Быстро вычисляют неместного и задирают ему цену в несколько раз. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Сейчас на местах работают в основном «подсадчики». Они хорошие психологи. Быстро вычисляют неместного и задирают ему цену в несколько раз. Потом выбирают ближайшего свободного таксиста, дают ему чуть выше рыночной цены, а остаток забирают себе, - объясняет один из таксистов.

По его словам, остались и те, кто работают только на себя и при этом не хотят платить официальные налоги. Но это скорее исключения из правил. Времена высоких доходов для привокзальных «бомбил» прошли. С развитием мобильных агрегаторов привлекательность этого «бизнеса» сошла на нет.

Времена высоких доходов для привокзальных «бомбил» прошли. Фото: Владимир Саяпин/ТАСС

- Проблемой может быть и нежелание идти в ногу со временем у предпринимателей. Так было всегда. Забавно вспомнить извозчиков в царской России, которые бастовали против такси и трамваев. Или таксистов во многих странах мира, которые были недовольны нашествием Uber, - говорит Лариса Невидайло, владелец ресторанной сети «Максим». - Когда дует ветер перемен, предпринимателям лучше думать о том, как пользоваться парусами, а не веслами.

По ее словам, в такое время лучше думать, как перестроить свой бизнес, переучиться или перейти в другую сферу, а не держаться за прошлое всеми силами, ругая правительство и обвиняя конкурентов и ни в чем не повинные технологии.

Одиночно стоящих обменников в стране почти не осталось после реформы, инициированной Центробанком. Но часть рудиментов эпохи все равно осталась. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОБМЕННИКИ НА УЛИЦАХ

«Высокий курс. Круглосуточно». Одиночно стоящих обменников в стране почти не осталось после реформы, инициированной Центробанком. Но часть рудиментов эпохи все равно осталась. На Тверской улице в Москве этих полуподвальных «операционных касс» все еще достаточно.

- Вернулся в начале января из заграничной командировки. Нужно было срочно поменять доллары на рубли. Но как назло было воскресенье. Ни один нормальный банк не работал. Поехал в центр искать обычный обменник. Нашел самый выгодный, в котором курс покупки был даже выше биржевого, - рассказал на днях коллега. - Хорошо, что перед тем как положить деньги в лоток, уточнил, по какому курсу будут менять. Оказалось, что привлекательные цифры - только для сумм от 10 тысяч долларов. А для пары сотен, которые были у меня, совсем другой - на целых 4 рубля ниже.

По словам экспертов, такие обменники существуют по двум причинам. Во-первых, рассчитаны на заезжих путешественников, которые не смогут разобраться в нюансах. Во-вторых, на тех, кому нужно перевести валюту в рубли без лишней бумажной волокиты.

Почему эти атавизмы дикого капитализма продолжают существовать? Фото: Игорь Зотин/Фотохроника ТАСС

- Иногда эти бизнесы существуют при попустительстве правоохранительных органов, которые их «крышуют». Например, в Санкт-Петербурге на Большом проспекте Петроградской стороны долгое время существовал известный обменник, в котором можно было обменять любые большие суммы денег, при этом даже не показывая паспорт, - объясняет Максим Буев, проректор Российской экономической школы (РЭШ).

Главная проблема в том, что под прикрытием таких вполне достойных и ответственных бизнесов часто работают откровенные мошенники. Фото: Алексей ФОКИН

ОБЪЯВЛЕНИЯ НА СТОЛБАХ

«Компьютерный мастер. Живу рядом, приеду быстро». Такие объявления висят на каждом подъезде. Но за ними, как правило, стоят не отдельные мастера, а крупные фирмы. Но от этого потенциальным клиентам не легче.

- Мне нужно было всего лишь переустановить Windows. Пришел улыбчивый мастер, сел за компьютер и сразу заохал. Мол, как же так, у вас тут вирусов миллион, надо чистить и делать кучу других операций. В итоге несколько часов провозился, отдала ему 15 тысяч. У меня ноутбук почти столько же стоит... - рассказывает москвичка Татьяна.

Уже позже, поговорив со знакомыми, она поняла, что переплатила в разы. Хотя могла отдать и больше. В Сети можно найти откровения горе-клиентов, которые заплатили за услуги таких «мастеров» по 30 и даже 60 тысяч рублей.

Почему мы никак не можем расстаться с атавизмами недавнего прошлого? Фото: Игорь Зотин/Фотохроника ТАСС

- Главная проблема в том, что под прикрытием таких вполне достойных и ответственных бизнесов часто работают откровенные мошенники. Они, как правило, хорошие психологи, знают, на какие кнопки нужно нажать, чтобы человек им доверился, - говорит Денис Стребков, доцент департамента социологии Высшей школы экономики. - Ориентация идет в первую очередь на людей старшего поколения. Плюс, когда клиент растерян и расстроен, он готов больше заплатить за привычные услуги.

Каждый, кто постоянно ездит в электричках, может наизусть зачитать любой рекламное объявление. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КОРОБЕЙНИКИ В ЭЛЕКТРИЧКАХ

«Добрый день, уважаемые пассажиры! Вашему вниманию хочу предложить...» Каждый, кто постоянно ездит в электричках, может наизусть зачитать любой рекламное объявление. Продают там все что угодно. От шерстяных носков, детских раскрасок и сканвордов до одноразовых зонтов, налобных фонариков и японских мочалок.

Бизнес нелегальный, но организованный. Все друг друга знают. Работают строго по очереди. Неписаные правила не нарушают. Чужих на свою территорию не пускают. Полиция «коробейников» время от времени ловит, как и контролеры. Но штрафы невелики - от 500 до 2000 рублей. Но поймать с поличным удается не всегда. Завидев контроль, продавец просто прячет товар в сумку и садится на ближайшее свободное место, притворяясь обычным пассажиром.

- Причины существования теневой экономики всегда надо искать в проблемах с работой вбелую, - считает Максим Буев. - Издержки официального ведения бизнеса велики: бюрократия и бумажная волокита, высокие или не оптимально структурированные налоги, непредсказуемость изменений в законах. Работа в «тени» может быть и конкурентным преимуществом, и стратегией выживания. Так выгоднее, даже несмотря на преследования налоговой, отсутствие пенсионных отчислений и т.п.

Бизнес нелегальный, но организованный. Все друг друга знают. Работают строго по очереди. Неписаные правила не нарушают. Фото: Алексей Мальгавко/ТАСС

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Почему они до сих пор существуют?

Причины для существования такого «бизнеса» есть. Но со временем его доля все равно будет уменьшаться, считают эксперты.

- Грабительские тарифы за использование «цивилизованных» агрегаторов являются катализатором развития теневого рынка. Так, если бы можно было организовать ремонтников аппаратуры или стилистов в маркетплейс, это было бы давно сделано. Вопрос: сколько будет стоить эта услуга для частника?! - говорит Дмитрий Пурим, руководитель Московского регионального отделения Партии Роста.

К примеру, многие таксисты специально не подключаются к агрегаторам, потому что не хотят отдавать до четверти выручки мобильному сервису.

- Рынок - это место, где у каждого своя цена, которая кому-то подходит, а кому-то нет. Если ты платишь больше, то, как правило, это следствие одной из двух причин. Либо ты не сделал «домашнюю работу» и не изучил предложение на рынке. Либо у тебя нет времени на поиск альтернативы, но есть деньги, чтобы заплатить втридорога. Часть бизнесов, не основанных на мошенничестве, со временем сама обелится (если издержки работы в белую снизятся), другая часть вымрет, поскольку появятся дешевые альтернативы, - говорит Максим Буев.

- Я - за честный бизнес. Все предприниматели должны работать в равных условиях. Почему кто-то не платит налоги и не несет ответственности перед покупателями, а добросовестные бизнесмены и налоги платят, страдают от надзора и штрафов?! Выход один: снижение налогов, облегчение требований к учету, отмена лишней отчетности. Бизнес должен работать, а не «сидеть, бояться, деньги прятать», - считает Лариса Ковальчук, индивидуальный предприниматель.

СОВЕТЫ «КП»

Как не отдать последние деньги мошенникам

- Делайте «домашнюю работу». Прежде чем заказать какие-то услуги, узнайте их среднюю стоимость. Тогда вы сможете понять, не завышают ли вам цену.

- Ищите подрядчиков на проверенных сайтах. Там есть функция отзывов. Если у исполнителя 100 положительных комментариев, то с очень большой долей вероятности он действительно хороший специалист.

- Планируйте свое время заранее и не загоняйте себя в цейтнот, когда вам приходится хвататься за первое попавшееся предложение на рынке.

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