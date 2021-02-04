Почему у Льва Лещенко нет детей: певец раскрыл правду

Певец Лев Лещенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лев Лещенко был женат дважды. С первой супругой Аллой Абдаловой он прожил десять лет. В 1978 году артист женился на Ирине Багудиной. Однако ни в одном браке у звезды эстрады не было детей. Певец жалеет, что так и не обзавелся наследником и назвал причины своей бездетности.

Лев Лещенко 1 февраля отметил свой 79-й день рождения. На днях он дал очень личное интервью, в котором согласился поговорить на довольно болезненную для него тему. Первой супругой Льва Валерьяновича была певица Алла Абдалова. Женщина очень хотела стать матерью, но Лещенко был против. Позже артистка узнала, что у нее могли бы родиться мальчик и близнецы.

Лев Лещенко и Алла Абдалова на концерте. Фото: Youtube

Второй брак звезды с Ириной Багудиной длится вот уже более 40 лет. Но и в этом союзе у Лещенко так и не родился ребенок. На этот раз свою роль сыграло здоровье его супруги. Ирина тяжело переживала, что не может забеременеть, и лишь со временем смирилась с этой ситуацией. "Со мной случилось это несчастье, которое потом еще раз случилось. И это определило мою самую большую проблему, беду. Я все время находилась в какой-то надежде, в достижении чего-то очень долго, лет, наверное, 10-12 посвятила этому... Эта печаль находится глубоко", - рассказывала супруга артиста.

Лев Лещенко с супругой Ириной Багудиной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сам певец признался, что, поскольку в то время не было ЭКО и суррогатного материнства, они подумывали об усыновлении малыша, но не решились. "Мы думали, но у нас был пример приемных детей у моих соседей и соседей моей жены, когда не получалось это, к сожалению. И мы знаем артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру", - поведал Лев Валерьянович в программе "Легенда" на RTVI.

Теперь же артист и его жена о наследниках уже не задумываются. Они понимают, что их время уже прошло. Кроме того, супруги не хотят уподобляться коллегам по цеху, решившим стать родителями на старости лет.

Напомним, что Лев Лещенко познакомился со второй женой в Сочи. Там Ирина Павловна отдыхала с подругой. "Я встретила его в вестибюле отеля. Я тогда была немножко не от мира сего, не обращала внимания на окружающий мир. И вдруг подруга мне говорит: ''Смотри, кто приехал!''. Показывает на Леву, а он стоит такой пухлый с растерянным взглядом", - вспомнила женщина. Она отметила, что Лещенко при первой встрече не особенно ее заинтересовал. Но уже вечером того же дня они снова встретились и узнали друг друга лучше, после чего между ними завязался роман. Певец не раз отмечал, что Ирина стала любовью всей его жизни.