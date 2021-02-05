Никогда не готовившая жительница Гонконга за время карантина стала кулинарным блогером

Женщине ничего не оставалось, как начать готовить самой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отправившись в отпуск на Филиппины, жительница Гонконга не ожидала, что по возвращению на родину окажется запертой в отеле.

Из-за пандемии коронавируса Гонконг внезапно ужесточил ограничительные меры, и Кара Галлардо Вейль была вынуждена сразу из аэропорта проследовать в отель, где ей предстояло провести в режиме строгого карантина 21 день.

- Конечно, нам с мужем было тяжело, - вспоминает Кара. – Сразу после приезда нас отвезли в отель и поселили в крохотную комнату. Спасением было то, что в номере была полностью оборудованная мини-кухня, микроволновка и двухконфорочная плита.

Заказывать фастфуд супругам было неинтересно, а рестораны были закрыты. Женщине ничего не оставалось, как начать готовить самой.

Она начала скачивать из Интернета рецепты, участвовать в онлайн-классах ведущих шеф-поваров мира. И у нее начало получаться!

Тушеная курица с кокосовой стружкой, лемонграссом, яичной лапшой и листиками лайма, креветочные и картофельные лепешки с марокканским йогуртом и специями, креветки с паппарделле и артишоками, брокколи с жареным перцем – это далеко не весь перечень карантинной кухни Кары Галлардо Вейль.

Блюд могло быть намного больше, будь в номере отеля духовка и кондиционер.

- Готовить без кондиционера было сущим наказанием, - рассказывает Кара. – Без кондиционера и вытяжки, еще и при закрытых окнах, все запахи оставались внутри. Мы почти задыхались, но сделать ничего не могли.

Еще Каре очень не хватало посуды. Персонал отеля выдал ей только пару тарелок и сковородку.

Рецепты и фото блюд, приготовленных на карантине, Кара выкладывала в соцсети. Это и принесло ей популярность среди пользователей. Подписчики, вынужденные проводить карантин дома, продолжают благодарить ее. Они советуют Каре не бросать кулинарию и после пандемии, поскольку считают, что это ее настоящее призвание.