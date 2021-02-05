Почему в России так резко подорожал бензин

Продавцы топлива постепенно перекладывают бремя новых взносов в бюджет на простых автолюбителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инфляция в России не сбавляет темпов. С начала года цены в стране выросли на 0,7%. Это последние данные Росстата. При этом некоторые позиции дорожают быстрее остальных. В том числе бензин. Он прибавил целый процент. Но в некоторых регионах, например на Чукотке и в Магаданской области, литр горючего подорожал сразу на несколько рублей. Что происходит с ценами на топливо? И чего ждать в будущем?

Причин для такого поведения несколько. Во-первых, эффект низкой базы. В прошлом году бензин дорожал не так сильно, как остальные товары и услуги. В целом за 2020 год горючее увеличилось в стоимости всего на 2,5%. Для сравнения, официальная инфляция была вдвое выше – почти 5%. Теперь топливо, можно сказать, догоняет.

Во-вторых, высокая стоимость нефти. В конце прошлого года она подскочила на мировых биржах. За баррель «черного золота» стали давать больше 55 долларов, а в январе этого года еще больше – около 60 долларов. Как объясняют в компании Vygon Consulting, это привело к стандартной для сырьевого рынка ситуации. Нефть потекла туда, где выгоднее. И это, как не трудно догадаться, внешний, а не внутренний рынок. На последнем образовался дефицит. В итоге выросли сначала оптовые цены на бензин, а после этого стали расти и розничные цены.

В-третьих, новые акцизы на бензин. С 1 января они повысились на 4%. И теперь продавцы топлива постепенно перекладывают бремя новых взносов в бюджет на простых автолюбителей. Это стандартная тактика. Резкие изменения, как известно, отпугивают потребителей.

В-четвертых, сработал локальный фактор. На Дальнем Востоке в январе встал на ремонт один из крупных нефтеперерабатывающих заводов – Хабаровский НПЗ. Это привело к дефициту топлива в регионе. В частности, в его отдаленных пунктах – на Чукотке и в Магаданской области. В итоге горючее там стали поставлять даже со складов Росрезерва. Но баланс в ближайшее время должен восстановиться. В середине этой недели модернизация НПЗ завершилась - и он снова стал отгружать горючее потребителям.

Что касается прогнозов, то, как утверждают в Минэнерго, несмотря на все эти факторы, в среднем по году цена на топливо будет меняться в рамках общей инфляции. То есть рост не превысит 4 – 5%. Этому будет помогать специальный демпфирующий механизм. Он появился в 2019 году, а в прошлом был скорректирован. Его суть в том, что государство держит баланс на рынке топлива с помощью экспортных пошлин и дополнительных компенсаций тем, кто продает топливо внутри страны.

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