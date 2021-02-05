Суд над Алексеем Навальным, последние новости на 5 февраля 2021 года: Обвиняемый в клевете блогер оскорбил свидетелей

Алексей Навальный на суде 5 февраля 2021 г. Фото: REUTERS

Первое заседание суда над Алексеем Навальным 5 февраля 2021 года по делу об оскорблении ветерана продолжалось 8 часов. Обвиняемый не признал вины.

По версии прокуратуры, обвиняемый умышленно распространял ложные сведения, порочащие ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, чем причинил последнему моральные страдания. Блогер в свою очередь настаивал, что не знает Артеменко лично, а значит, и не имел умысла его опорочить:

Впрочем, Навальный отметился неоднозначными высказываниями уже во время суда, отдельная порция хамства досталась от блогера даже свидетелям по делу, сообщил спецкор "КП" Александр Бойко.

"Обвинение непонятно. Никакого Артеменко я не знал и до сих пор не знаю, кроме того, что его родственники бессовестные люди, которые торгуют дедом. Гособвинитель сказал, что я умышленно, зная Артеменко, что-то сказал. Ничего не знаю, кроме того, что им торгуют будто он какая-то кукла, нацепили на него китель, навешали медали...Я говорил, что они, родственнички, этого деда ночью придушат. Это мерзкий сценарий. Им нужен был дедушка, который бы тряс медалями", - вещал блогер. В какой-то момент судья была вынуждена объявить перерыв и попросить адвокатов Навального призвать его к порядку.

Заседание продолжалось до глубокого вечера, пока прокурор не попросил перенести его на по причине окончания рабочего дня. Согласно решению судьи, рассмотрение продолжится 12 февраля в 10-00.

Напомним, 15 июня Следственный комитет России возбудил в отношении блогера Алексея Навального уголовное дело по статье "клевета" в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогера обвиняют в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство. Как полагает следствие, Навальный преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц.

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Алексей Навальный наговорил очень много чего: походя оскорбил судью, потребовав ее увидеть по трансляции: «Она что там, голая?» Сравнивал пенсии ветеранов вермахта и наших ветеранов. Несколько раз утверждал, что Игнату Артеменко «заплатили» и за съемки ролика и за участие в суде (подробности)