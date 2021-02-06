"Ваше ничтожество": бывший муж ответил на оскорбления друзей Юлии Началовой

Юлия Началова с первым мужем Дмитрием Ланским. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

Первый муж ныне покойной Юлии Началовой прервал молчание. Больше недели Дмитрий Ланской никак не комментировал резкие выпады в свой адрес, который прозвучали в эфире передачи, посвященной памяти умершей певицы. Однако на днях артист решил расставить все точки над i, так как шокирован той вакханалией, которая происходит.

Дмитрий Ланской резко высказался о документальном фильме о Юлии Началовой, а также о шоу "Док-ток", в эфире которого шла бурная дискуссия о том, что же стало истинной причиной смерти 38-летней артистки. Отдельно Дмитрий ответил Ларисе Долиной, которая в эфире шоу "Док-Ток" назвала его "ничтожеством".

Певец был первым мужем артистки. Они скрепили свой союз 17 лет назад, однако довольно скоро развелись. Теперь же родня и близкие ныне покойной Началовой винят Дмитрия в том, что из-за него Юля подорвала здоровье. Артиста выставляют мерзавцем, который изменял жене и постоянно заставлял ее худеть. Якобы из-за измены экс-супруга у Началовой случился нервный срыв. Она довела себя до анорексии. "Она рассказывала, что застала его с женщиной. То, что здесь было сказано - чистая правда. Это событие так сильно ее шокировало, что она повзрослела лет на 20. С Ланским я не пыталась разговаривать. А с чего мне с ним разговаривать? Он ничтожество, извините за выражение", - заявила Лариса Александровна.

"Всю прошлую неделю меня не покидало ощущение плохо срежиссированного дурного сна, и причиной этому стала программа док-ток на Первом канале, в рамках которой был показан так называемый фильм «Подлинная история Юлии Началовой». Вашему покорному слуге в нем была отведена особая роль. Меня окрестили источником всех бед, ничтожеством, плохим парнем и монстром всей хтонической Руси. Как говорится, «без меня меня судили!»", - начал свою исповедь вокалист.

Он заявил, что не собирается никому ничего доказывать, а тем более оправдываться. "Этот фильм за гранью добра и зла. Всерьез обсуждать это невозможно. Речь идет о событиях моей личной жизни более чем 17-летней давности! Вместо того, чтобы показать концерт или сделать красивый фильм о творчестве, музыке, о том, чем действительно дышала Юлия, в память об уникальной личности, невероятно одаренной певице и светлом и талантливом человеке слепили низкий по качеству и содержанию желтый материал и разместили в прайм-тайм", - цитируют его 7 Дней.

Дмитрий не скрывает, что пришел в ужас. "Перемешать насквозь лживые и бездарные постановочные кадры с настоящей семейной хроникой, родителями, ребенком, тем самым обесценивая светлые воспоминания и настоящие эмоции, - это верх изуверства и лицемерия", - заявил Ланской.

После чего обратился к Долиной: "Отдельный привет Ларисе Александровне! Ваше ничтожество Ланской".

Прошелся Ланской и по Ирине Салтыковой. Артистка уже много раз говорила о том, что Дмитрий изменял Началовой. Якобы об этом Юлия сообщила ей при жизни. "Само выражение «чувство собственного достоинства» из уст Ирины Салтыковой звучит настолько абсурдно, что здесь даже нечего больше добавить", - резюмировал музыкант.