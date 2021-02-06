«Депрессия, волосы лезут, бессонница»: как Роза Сябитова, Сергей Светлаков и другие звезды сражаются с последствиями коронавируса

Роза Сябитова даже не знает, когда заразилась Фото: Личный архив героя публикации

Коронавирус не сразу проходит бесследно для организма. Звезды делятся своими историями восстановления после болезни.

58-летняя Роза Сябитова узнала, что переболела бессимптомно случайно в начале февраля – сдала анализы во время планового обследования. «По анализам не могут назвать точный период, но давно. Спасибо, хорошему иммунитету. Но всегда есть но. В народе говорят: где тонко там и рвётся. И как я поняла, воспалительный процесс во время болезни приводит к учащенному сердцебиению, и перегрузке кровеносных сосудов, отчего могут возникнуть тромбы, а у других – сердечные приступы или почечная недостаточность. У меня как раз варикоз и тробофлебит, и как показали анализы по коагулограмме и повышенному анализу д-димера — есть склонность к тромбообразованию, сгущению крови, поэтому срочно иду на приём к кардиологу для коррекции терапии, и назначению антикоагулянтов». Сябитова после обследования получила обновленные назначения у кардиолога. Так как коронавирус заставил скорректировать привычную терапию.

После выписки из больницы Алена Хмельницкая продолжила восстановление дома Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

50-летняя Алена Хмельницкая накануне недавнего юбилея заразилась коронавирусом, так как вела активный образ жизни – много съемок, интервью. Актриса лежала в больнице, потом восстанавливалась дома. Несмотря на то, что ковид побежден, самочувствие Хмельницкую беспокоило. Частая усталость, упадок сил - от постковидной апатии актриса избавлялась с помощью восстановительной терапии в одной из столичных клиник. Сначала сдала анализы – после этого получила план реабилитации. Хмельницкая результатом довольна: «Сегодня был завершающий день с массажем, дыхательной гимнастикой, инфракрасной лампой, витаминной капельницей и процедурой по уходу за лицом». Также в клинике есть спецпрограмма – против выпадения волос, это очень частое последствие коронавируса.

43-летний Сергей Светлаков и 59-летний Владимир Шевельков после COVID-19 испытывают похожие последствия, которые настигают многих. Депрессивные настроения, утомляемость, бессонницу. Шевельков пожаловался на: «Усталость, мозговую расслабленность, отсутствие воли. Вот такие вещи психологического свойства накатили».

Народный артист РФ Юрий Назаров три дня находился в реанимации Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

83-летний Юрий Назаров переболел осенью ковидом, лежал в 52-й больнице. Поражение легких было 70%, три дня народный артист провел в реанимации, затем был переведен в обычную палату на кислородную поддержку. Поправился быстро и вернулся к привычной активной жизни. Однако вскоре после выписки у Юрия Владимировича начались проблемы с ногой. «Пальцы свело, хожу нормально, но не чувствую стопу. Говорят тромбоз», - рассказал на днях Назаров. Артист посетил врачей, ему назначили лечение.

54-летняя Рената Литвинова пришла на этой неделе на программу «Вечерний Ургант» и впервые рассказала, как она перенесла Covid-19: «Я его прошла очень хорошо с врачами 52-й больницы. Они потрясающие там, меня вылечили, мне после них не тяжело». Литвинова болела 10 дней, дома соблюдала самоизоляцию и говорит, что успела наконец-то переделать кучу дел: навела порядок в холодильнике, на балконе и в сауне. После болезни Литвинова восстановилось быстро, в том числе, благодаря витаминам.