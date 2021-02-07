Нога Байдена, которую он сломал во время прогулки с собакой, зажила

Президент США навестил ортопеда Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, впервые с момента инаугурации посетивший родной штат Дэлавер, на время пропал из поля зрения журналистов, дежуривших у его дома в Гринвилле.

Как выяснилось позднее, президентский кортеж отправился в соседний штат Нью-Джерси, в город Ньюарк, где в одной из клиник Байден прошел плановое обследование.

В конце ноября прошлого года, выгуливая собаку, Байден сломал ногу.

И вот рентген показал, что кости срослись, и 46-ой президент США полностью здоров.

Пресс-служба главы американского государства сообщила, что Байдену были сделаны плановые снимки, показавшие, что оба небольших перелома стопы зажили.

Пресс-служба главы американского государства сообщила, что Байдену были сделаны плановые снимки, показавшие, что оба небольших перелома стопы зажили. Фото: REUTERS

Два снимка были сделаны в положении стоя, что позволило врачам оценить и состояние связок, которые остались неповрежденными и прочными.

Личный врач президента, д-р Кевин О`Коннор сообщил:

- Глава государства сделал положенный снимок спустя 10 недель после травмы. И он придерживается предписанного строгого курса физиотерапии.