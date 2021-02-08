Какое открытие совершил Анатолий Вассерман

Писатель и телеведущий Анатолий Вассерман. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 февраля отмечается День российской науки. Ну и к кому обратиться накануне праздника, как не к сыну доктора технических наук, выпускнику факультета теплофизики Одесского технологического института, победителю интеллекутальных игр и популярному ведущему Анатолию Вассерману?

- Анатолий Александрович, признайтесь, лично вы открытия совершали?

- Я никогда не был ученым.

- Но вы всю жизнь отвечаете на самые разные вопросы и находите решение проблем?

- Знаток — это другое. Пожалуй, главное мое открытие —это объяснение того, почему вера в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество (эту веру сейчас принято называть либерализмом, хотя изначально «либерализм» - это был поиск форм и проявлений свободы личности, совместимых — с устойчивостью общества и возможностью его развития). Так вот, почему то, что сейчас называют либерализмом, гарантированно приводит к рекомендациям, несовместимым с жизнью.

- Вы считаете, что все так жестко?

- Я не просто так считаю. Я знаю. И объяснил, почему. И это объяснение было опубликовано. Насколько я знаю, никому не удалось его оспорить. Хотя пытались многие.

- Давно это открытие совершили?

- Статья «Многочастичные взаимодействия», где эта причина подробно описана, опубликована в первой половине 2012 года.

- Какова была реакция докторов политологии?

- Те, кому эта идея не понравилась, предпочли ее просто не обсуждать. Это значит, что либо сочли меня несерьезным исследователем. Либо пришли к выводу, что публично оспорить не смогут. Мне больше нравится второй вариант.

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