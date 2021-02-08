«Продажами фальшивой водки рулит алкогольная мафия»: как избавить Россию от рек фальшивой водки

В брежневские времена не было так много сортов выпивки, как теперь. Но зато за качеством спиртного строго следили. Фото: Григорий СЫСОЕВ/РИА Новости

«СОРОК ПРОЦЕНТОВ КОНЬЯКА - ПОДДЕЛКА»

Самые жесткие варианты борьбы с алкогольным фальсификатом предлагают разгневанные читатели в откликах на статью в «Комсомольской правде» от 11 января с. г. «Реки фальшивой водки текут через всю Россию». В материале рассказывалось о захлестнувшем страну левом алкоголе. Наш обозреватель Николай Варсегов, уважая мнения читателей, все же за более гуманное решение проблемы.

Расскажу случай. Есть на юге России городок, где производят фирменный коньяк отличного качества. Напиток небольшими партиями отправляют по регионам, и редко его где купишь.

Несколько лет назад приехали мы с женой в Адлер. И вот в одном шикарном большом магазине в Адлере - тот самый коньяк. Вечером в отеле открыли бутылку, а там... жуткое пойло! Утром пытаемся разобраться с магазином, но администраторы ничего не желают слышать. Ладно. Сфотографировали мы бутылку и отправили на сайт завода-производителя. Тут же ответ приходит: «Мы продукцию на Кубань не поставляем. Судя по номерам - подделка». Но у нас попросили московский адрес и потом прислали на дом настоящий коньяк.

В переписке благодарю дирекцию и спрашиваю: какие меры примут они к адлеровским жуликам? Отвечают, что заявлять на жуликов себе дороже, и советуют в Сочи, Адлере «их» коньяк не покупать. А в Москве у них фирменный магазин по такому-то адресу.

Словом, производители не рискуют разбираться, понимая, что этим делом рулит большая непотопляемая мафия.

Похоже, что по той же причине не рискуют разбираться с барыгами и крупные ликеро-водочные заводы, и даже федеральная служба

Росалкогольрегулирования. Пару лет назад, как рассказала нам заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, их сотрудники провели проверку по коньяку. Сорок процентов (!) этого напитка на магазинных полках оказалось подделкой!

УДАР ПО ЗРЕНИЮ И ПОТЕНЦИИ

Опять вспоминаю случай. В 2015 году в Саратовской области на трассе опрокинулась фура с водкой. Шофер сбежал. Полиция не смогла установить, откуда и куда следовал груз. Но молодой районный прокурор, еще не подмятый жуликами, рассказал не для печати, что из соседнего Казахстана идут и идут в Россию фуры водки. Казахстанская целина, распаханная Хрущевым, столько дает пшеницы, что большую часть ее приходится отправлять на спирт. Потому себестоимость водки в Казахстане копеечная. А контрабандная для России водка почти ничего не стоит, ее гонят из

третьесортного спирта с опасной для здоровья примесью метанола. Прибыли с контрабанды такие гигантские, что никакие границы удержать этот поток не в силах. И приграничные с Казахстаном наши силовики, включая прокуратуру, беспомощны перед этим натиском.

Это была картина 2015 года. Изменилось ли что сейчас? Гадать не берусь.

Конкуренцию дешевой казахстанской водке составляет разве что осетинская. У нее два источника.

В первом случае спирт для нее гонят из фруктов и кукурузы. Этого добра в обеих осетинских республиках навалом. Гонят во дворах кустарным способом. А потому продукт опасный.

Во втором случае это осетинская паленая водка из копеечного и некачественного турецкого спирта, который потоком шел и идет через Грузию, несмотря на грузино-осетинские конфликты.

Паленая дешевка из Казахстана и Осетии развозится по всей России. Ее продают по знакомству в гаражных кооперативах, на заводах и стройках, разливают по кабакам. Выпивохам нравится, потому как цена ниже магазинной почти наполовину, а штырит так же. Но известный факт: водка из паршивого спирта может содержать метила до 5 - 6%, тогда как в нормальной водке этот процент не выше 0,05. От 5 - 6% человек не умрет, если выпьет не ведро, но это сильный удар по его зрению и потенции. То и другое скоро ослабнет.

ПОСТУПАТЬ ПО-СТАЛИНСКИ

Читатель Гость подчеркивает угрозу алкогольной мафии для государства. Приводит в пример США 20 - 30-х годов, когда «Коза ностра», дотянувшаяся из Италии до Штатов, сколотила там огромные деньги на алкоголе, купила, подмяла и власть, и силовиков, и прессу. Отчего простые американцы потеряли доверие даже к президенту.

Из городов и весей граждане сообщают мне на почту vars@kp.ru о подпольных заводах, производящих алкоголь. Эти заводы вроде как у всех на виду, но их никто не трогает. Потому граждане подозревают, что барыги купили местных силовиков и власть. Все эти сообщения я отправлю в ФСБ и Следственный комитет России. Надеюсь, что прикроют немало лавочек. Присылайте еще.

Один человек сообщил, что фальшивым алкоголем торгуют прямо с машин на известной трассе под оком у полицейских. Объявления о продаже идут прямо по рации на водительской волне!

Отклик из Казахстана: «Щадящий закон для производителей отравы - главная причина. Почему щадящий? Потому что это нужно тем, кто законы принимает».

Ряд читателей требуют с жуликами поступать по-сталински. Если не к стенке, то сразу давать «червонец».

Читатель Коба:

«Порядок можно навести десятком расстрелов. Стрелять всех. И бодяжников, и хозяев! С показом по всем каналам ТВ».

Но друзья мои, неужели страна будет вынуждена вернуться ко временам ГУЛАГа? В наш гуманный век альтернатива нужна какая-то.

Читатель под ником Йод сообщает: «Живу в Европе. Приезжаю к сестрам нечасто. Если еще лет пять назад на стол ставили магазинную водку, то в последнее время на столе только самогонка. Думаю, после массовых отравлений доверия к водке нету... Племянницы просят привезти из Европы губную помаду и косметику. Мама просит привезти медикаменты. Это говорит о том, что доверия к государству и контролю со стороны государства за товарами нет».

Другой товарищ пишет в отчаянии: «В России все фальшиво - и продукты питания, и промышленные товары, и сам человек, и отношения между людьми... Стабильна только жажда наживы...»

Это отчасти так. Человек ведь очень зависим от моды, идеологии. Была, извините, мода на героические профессии, воспетые в песнях, отображенные в советских фильмах. И множество молодых людей стремились подняться в небо, пойти в моряки, в полярники, стать защитниками Отечества, героями комсомольских строек.

Ныне мода у нас на жуликов и пройдох, диктуемая с экрана. Мода иметь богатство, не важно каким путем - облапошил ли ты старушек и обокрал сирот, главное, чтобы все люди видели, как наш Ванька и наша Манька богаты, счастливы и фигачат селфи из Куршевелей.