В Ватикане на высокопоставленный пост впервые назначили женщину

Натали Бекварт стала первой женщиной на столь высоком посту в католической церкви. Фото: Youtube

Папа Римский Франциск назначил в Синод епископов женщину. Должность заместителя секретаря Синода займет француженка Натали Бекварт.

За всю историю Ватикана это первый случай, когда женщину назначают на столь высокий пост. Хотя женщины-епископы в мире уже не редкость.

Синод епископов – это парламент католической церкви, члены которого обсуждаются самые важные вопросы.

Бекварт стала монахиней после окончания университета. Она родом из Парижа. Прежде, чем занять должность, она состояла в мини-совете Синода епископов. У нее также есть право голоса в органе, который консультирует Папу Римского.

Натали Бекварт считает, что с ее назначением «Ватикан стал оказывать больше доверия женщинам». В своем приветственном слове она сказала, что будет помогать секретарю Синода в работе и сопровождать его на мероприятиях.

- Это назначение указывает, скорее всего, на то, что Папа Франциск желает видеть в Ватикане больше женщин, - уверен историк религий Одон Валле. - Он считает, что они могли бы занять места мужчин – епископов и кардиналов, которые в Ватикане считаются женоненавистниками.

По словам историка, вполне вероятно, что вслед за этим назначением последуют и другие.

- Бекварт – монахиня иезуитского толка, у которое есть высшее образование, - продолжает Валле. – Глава Ватикана сам является иезуитом и ценит умных женщин.