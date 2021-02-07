Папа Римский впервые назначил женщину в синод епископов

Встреча Папы Римского с монахинями в Ватикане Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск впервые в истории назначил женщину заместителем генерального секретаря синода епископов. Этот пост заняла 52-летняя монахиня из Франции Натали Бекварт, сообщает Vatican News.

Ранее она возглавляла Национальную службу евангелизации молодежи и службу призваний при Французской епископской конференции, а с 2019 года была консультантом генерального секретариата синода епископов. Стоит отметить, что Натали Бекварт закончила Высшую коммерческую школу в Париже, потом Бостонскую школу богословия, вечные обеты принесла в 2005 году. Теперь она будет иметь право голоса на ассамблеях синода.

По мнению кардинала Марио Грека, назначение Натали Бекварт «открывает дверь» к участию женщин в принятии решений католической церкви.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Ватикане проводят внутреннее расследование: выясняют, кто от имени папы Римского ставит лайки под откровенными фото моделей. Официальный аккаунт понтифика в Twitter ведет несколько человек.