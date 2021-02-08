Подарок к Дню науки: 40 научно-популярных книг можно скачать бесплатно

Самые востребованные произведения о строение мира и человека оказались в открытом доступе совершенно легально Фото: Shutterstock

Инициатором проекта стали просветитель Георгий Васильев, создатель проекта «Фиксики», и известный научный журналист Григорий Тарасевич.

Идея была в том, чтобы разместить в интернете для бесплатного скачивания самые популярные научные книги. Среди них «Теория всего» Хокинг, «Эгоистичный ген» Докинза, «Будущее разума» Каку. Работы наших авторов - «Вселенная» Попова, «Астрономия» Сурдина, «Происхождение языка» Бурлак, «Сумма биотехнологий» Панчина. Все они - в открытом доступе на сайте.

- Эти книги в магазинах стоят от 500 рублей…

- На сайте никакого пиратского контента нет, - объясняет Григорий Тарасевич. - Все легально и все честно. Мы собирали деньги со спонсоров. Нам помогла Российская академия наук, фонд «Иннопрактика», Российская государственная библиотека. Мы выкупили права на эти книги у издательств. Человек, который скачивает книгу на нашем сайте, ничего не нарушает.

- Почему именно сорок книг?

- И сорок книг на самом деле немало. Если их внимательно читать, уйдет года два. У нас не было цели собрать большое количество томов. Чтобы отобрать сорок, мы перелопатили тысяч десять изданий.

Это книги по ключевым темам – космос, материя, гены, все, что нужно человеку, чтобы ориентироваться в современном мире.

- Выдержит ли сайт наплыва желающих приобщиться к источнику знаний?

- Мы не ожидали, что в России такой интерес к научно-популярным книгам. За сутки скачали, по-моему, миллион томов. Сервер поначалу не выдержал. Мы его починили. Но книги будут лежать долго – так что скачать смогут все.

- Будет лит пополняться библиотека?

- Надеемся, что будет. Мы продолжаем сбор денег, и желающие могут пожертвовать на planeta.ru сколько заходят. Несколько сот человек уже вложились за последние несколько дней. Кто-то перевел сто рублей, кто-то тысячу.