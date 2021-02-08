Предсказание сбывается: Саакашвили 15 лет назад рассказал, что произойдет с Америкой

Осенью 2005 года президент победившей за два года до этого в Грузии «революции роз» Михаил Саакашвили приехал в США на Генассамблею ООН. Фото: EAST NEWS

Чуть больше месяца прошло после «штурма Капитолия». Кто-то уже поспешил назвать его началом «новой американской революции». Это, конечно же, преувеличение. Но, как хорошо помнят советские люди, большие перемены начинаются с констатации: «Процесс пошел!»

Помощник Байдена по национальной безопасности Салливан на днях признал «глубокий раскол» внутри американского общества и то, что «самым большим вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме». Ну чем не констатация, пусть и другими словами, что процесс пошел? Вернее, пришел туда, откуда и запускали по миру волну «цветных революций», не допуская даже мысли о том, что придуманные ими технологии «ненасильственной» смены власти могут быть использованы против их создателей.

Осенью 2005 года президент победившей за два года до этого в Грузии «революции роз» Михаил Саакашвили приехал в США на Генассамблею ООН. И попутно выступил, без преувеличения, с программной речью перед студентами Колумбийского университета. В то время я был собкором «Комсомолки» в Нью-Йорке и пришел послушать уже известного своим ораторским темпераментом грузина.

- Мы - революционеры! - сразу же энергично кинул в переполненный зал вышедший под овации студентов на сцену Саакашвили. - Но отличие нашей революции от других, французской, большевистской и американской, в том, что наша революция - первая революция, которая транслировалась в прямом эфире CNN!

Нельзя было отделаться от впечатления, что «капиталистический Че Гевара» страстно призывает либеральных революционных романтиков сбросить по всему миру реакционные режимы. Потому что они встали на пути глобального мирового прогресса, направляемого хранителями демократических ценностей. Харизматик, дерзкий ниспровергатель, пассионарий победы мирового капитала. Да еще под камерами CNN! О такой поддержке и защите «старые» революционеры и мечтать не могли. Поэтому - горячая благодарность спонсорам:

- США были первой страной, которая оказала нам моральную поддержку. США были первой страной, которая поддержала «оранжевую революцию» на Украине, - с чувством глубокой признательности говорил Саакашвили. И пояснил, что эта поддержка не пропала даром, - Мы научились борьбе от Сербии, Украина - от нас. Сейчас и Кыргызстан консультируется с нами.

Да что Кыргызстан, если и эфиопский лидер, как признался Саакашвили, сказал ему, что даже в его стране кое-кто хотел бы организовать «революцию роз». Дальше удержаться от того, чтобы предсказать всему миру ждущий его светлый путь, проторенный Грузией, уже было невозможно:

- Где случится следующая революция - в Центральной Азии, России? Я не знаю. В любом месте, где люди хотят демократии…- И, обращаясь к залу, пророчествовал. - Когда вы (студенты) достигните моего возраста (на тот момент Мишико было 37, студентам - 20-22, то есть - через 13-15 лет, в наше время), я на 100 процентов уверен, что весь мир, все до единой страны будут демократическими - потому что есть интернет, информационные технологии. Ничто не остановит процесса. Хотя и есть страны, у которых много нефти и которые поэтому ведут себя вызывающе.

Тут оратор явно намекнул на Россию.

Надо отдать должное Саакашвили: он правильно сказал, что «ничто не остановит процесса». Сколько «цветных революций» с тех пор случилось в мире, и сосчитать трудно. Только на постсоветском пространстве еще одна «майданула» на Украине, несколько - в Киргизии (там грузинских учителей значительно переплюнули по числу «мирных переворотов»), тут и Молдавия, попытались устроить «цветничок» и в Белоруссии.

И вот теперь, следуя железной логике речи уже бывшего грузинского лидера в Колумбийке, похоже, процесс дошел и до самих Соединенных Штатов. Ведь там тоже «люди хотят демократии»…

А вот в чем ему не удалась роль провидца, так это в оценке перспектив коммунизма в мире и, в частности, в Китае: «Я не верю, что у коммунизма есть какое-то будущее». Да, пятнадцать лет назад трудно было представить, что «призрак коммунизма» доберется и до самих США.

Не удержусь, чтобы не привести еще одну цитату из речи Мишико перед доверчивыми американскими студентами. Видно, его просто «понесло»:

- В советские времена, если ты был евреем или грузином, то ты не мог попасть в правительство на руководящие посты. Про евреев не будем. А вот что Джугашвили, Берия, Орджоникидзе, Енукидзе, Шеварнадзе и много других известных персонажей - вовсе не грузины, это откровение от подлинного грузина Саакашвили.