Вы думали, что хуже 2020 года ничего быть не может? Вы надеялись, в 2021-м «все будет хорошо» и жизнь пойдет по-старому?Так вот, вы – ошибались.Мы живем в американоцентричном мире. Мировая экономика управляется из Вашингтона и Нью-Йорка. Мировые правила определяются, в основном, там же. Дело не в том, нравится нам это или нет. Пока что это – факт, который нужно принимать как данность.Если Америка недужит – лихорадит весь мир. Если Америка сходит с ума – в дурдоме оказывается большая часть человечества.То, что произошло сегодня ночью в Вашингтоне означает, что 2020-й год очень скоро покажется нам образцом спокойствия, а самоизоляцию мы будем вспоминать как сказочный сон, время покоя, возможность побыть с семьей и собой.Никаких особых переживаний по поводу захвата сторонниками Трампа Капитолия в Америке не будет. Идеология исключительности и «града на холме» останется на своём месте. Голливуд перепишет этот сюжет, как надо.Но дело в том, что привычка американских политиков к киношной драматургии гарантирует, что дальнейшие события должны развиваться по законам франшизы про Джеймса Бонда.Американские идеалы демократии снова победили. Но победили — кого?Американскому глубинному государству, как никогда прежде, понадобится образ врага, который бросил вызов неслыханный по дерзости Соединённым Штатам и попытался подорвать их могущество изнутри.Штурм Капитолия превратится в современную версию Перл-Харбора, атаку на Всемирный торговый центр, новую «величайшую трагедию», тем более, что четыре человека этой ночью погибли.На роль коварного и сильного врага могут быть назначены только две страны - либо Китай, либо Россия, либо обе сразу. Других кандидатов, подходящих для этой роли, просто нет. Северная Корея, Иран или Венесуэла с асадовской Сирией — это все мелочевка.Речь не идет о прямом военном противостоянии с ядерной державой - это сделает кино слишком коротким. Этот сценарий – маловероятен. Но вот то, что на глазах облекается плотью и кровью, становится новой, неотвратимой реальностью – это Холодная война 2.0. Не те «напряженные отношения», про которые рассказывают пропагандисты, а настоящее противостояние на уничтожение. По «фултонскому» образцу, с цифровым железным занавесом, вероятным исключением из мировой экономической системы, финансовой блокадой и прямой военной и политической поддержкой всех наших внешних и внутренних врагов, начиная от северокавказских исламистов, заканчивая Украиной и Грузией.Вокруг России будет форсировано строиться новый санитарный кордон из враждебных государств, конфликты будут разжигаться по всему периметру. Гонка вооружений ни в каком прошлом не осталась. Просто для того, чтобы сдерживать угрозы на 3-4 направления России придется поддерживать в развернутом состоянии куда большее количество дивизий, нежели было достаточно 5, и тем более, 10 лет назад.Вот, что такое новая Холодная война, вести которую придется нам всем, вне зависимости от нашего желания, политических взглядов и даже полного их отсутствия.Штурм американского Капитолия – это поджог германского Рейхстага в 1933 году, начало новой большой войны.Эта война все спишет. И огромный американский внутренний долг, который только за последний год увеличили на 2 триллиона долларов, и чудовищный раскол в американском обществе, и кризис глобалистской модели мира, которая должна была окончательно закончиться в 2030 году. Именно тогда китайской экономике обещали первое место в мире.Вчерашний штурм американского Капитолия слишком напоминал медийную постановку и слишком оказался полезен для ключевых выгодоприобретателей.Байден становится не сомнительно избранным президентом, а триумфатором, спасшим Америку от анархии, старые элиты зачистят политическое пространство от всех несистемщиков, объявив их деструктивными и фашистскими силами, силовики вообще получают контрольный пакет в политической системе.Честно говоря, что-то такое и должно было последовать за этим безумным ковидным 2020-м годом. Гигантский социальный эксперимент по управлению жизнью и свободой миллиардов людей, просто переходит в новую, пока еще не понятную нам форму.Но праздники теперь уже точно закончились…ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Это только начало массовых протестов\\": Что будет дальше в СШАГеворг Мирзаян – о дальнейшем развитии событий в Соединенных Штатах (подробности)\\"Доверие к американским демократическим институтам утрачено\\": Ждет ли США двоевластие после штурма КонгрессаПолитолог Игорь Шатров оценил, к чему может привести случившееся в Капитолии (подробности)В вашингтонском Капитолии пролилась кровь: охранник застрелил сторонницу ТрампаВ ходе протестов скончались четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт (подробности)\\"Кризис избирательной системы США\\": Что привело к штурму Капитолия в ВашингтонеПолитолог Владимир Оленченко уверен - такой исход событий был неизбежен (подробности)