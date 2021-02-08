В России ужесточили правила для владельцев машин с армянскими номерами. Их принуждают заплатить растаможку

Прореха в законодательстве Евразийского союза позволяла автовладельцам иметь тройную выгоду Фото: Shutterstock

Автолюбители давно заметили эту тенденцию. В последние несколько лет на наших дорогах появилось очень много машин с иностранными номерами: киризскими, латвийскими, армянскими. Последних было больше всего. И речь не о приезжих из солнечной республики. В Армении наладили целый бизнес по продаже подержанных иномарок жителям России.

Схема была хитрой и выгодной. Автовладелец экономил трижды. Во-первых, покупал иномарки с армянскими номерами в разы дешевле, чем в России. Во-вторых, не платил транспортный налог (потому что не регистрировал машину в ГИБДД). В-третьих, не получал штрафы с камер видео-наблюдения. То есть мог лихачить и нарушать правила, сколько вздумается.

Все это позволяла делать одна прореха в законодательстве Евразийского союза. По нему можно было ездить на иностранных номерах по России больше 12 месяцев. И при этом не растаможивать автомобиль. Как будто транзитом пересекаешь страну, приехал к родственникам или на временную работу. До поры до времени эта схема работала, но халява закончилась в 2020 году. В этот момент вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств. По ним владельцы автомобилей, если они постоянно живут в России, должны были зарегистрировать машину в ГИБДД и... растаможить его по всем правилам. В некоторых регионах уже начались рейды, в результате которых автомобили оказываются на штрафстоянке. А водителей принуждают оформить авто как полагается, то есть заплатить круглую сумму за растаможку.

- Стоимость растаможки зависит от объема двигателя. Но в среднем это обходится в несколько тысяч долларов. Зачастую она даже дороже, чем сам автомобиль, - говорит Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы.

По его словам, эту законодательную лакуну надо было давно закрыть. Водители машин с армянскими или прибалтийскими номерами не только экономили на штрафах, но и пользовались своей безнаказанностью, проявляя неуважение к другим участникам движения. Собственно, идею объединить «гаишные» базы данных стран Евразийского союза (куда помимо России входят Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия) депутаты предлагали еще пять лет назад. Но с тех пор так ничего и не продвинулось. В итоге сейчас проблему решают максимально кондовым путем. Машины с армянскими номерами во многих регионах просто арестовывают и отправляют на штрафстоянку. А легализовывать авто, оплачивая задним числом растаможку, в большинстве случаев владельцам невыгодно.

- Граждане не виноваты. Они исходили из тех правил, которые действовали на тот момент. А сейчас их, по сути, принуждают заплатить. Если законы меняются задним числом, то они должны меняться только в пользу гражданина, а не в убыток ему, - объясняет Вячеслав Лысаков.

По мнению автомобильных экспертов, хорошим решением была бы своего рода амнистия. То есть регистрация автомобилей и смена армянских номеров на российские - без обязательства по уплате растаможки. В этом случае владельцы сохранят свои машины, но при этом начнут платить за них транспортный налог и штрафы за нарушения правил ПДД. Такую инициативу депутаты Госдумы уже рассматривают. Но закон еще не принят. Поэтому владельцам машин с армянскими номерами советуют поставить их на прикол и ждать. Парковка возле дома обойдется сильно дешевле штрафстоянки.

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