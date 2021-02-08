Бизнес-омбудсмен Борис Титов: «Для нас большая честь, что Путин выбрал виноделие своей будущей профессией»

Бизнес-омбудсмен и по совместительству владелец завода «Абрау-Дюрсо» Борис Титов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Виноделие в России активно развивается. В том числе благодаря принятому около года назад профильному закону «О виноградарстве и виноделии в России». Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил бизнес-омбудсмен и по совместительству владелец завода «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

- Виноделие, как сказал Владимир Путин, очень привлекательная с точки зрения занятия отрасль. Это не только бизнес, но и огромное удовольствие. Поэтому сегодня очень много растет новых виноделен. И многие из них мирового уровня. Они производят вино, может быть, не высшего мирового класса. Но мы уже точно производим на уровне Чили или вторых вин Франции точно, - пояснил Титов.

По его словам, этим видом бизнеса сейчас занимаются не только крупные бизнесмены. В эту сферу приходят и люди с небольшим капиталом, которые хотят совместить хобби и предпринимательство. Поэтому не удивительно, что и глава государства заинтересовался виноделием.

- Вся структура виноделия развивается очень быстро и хорошо. И то, что Путин выбрал эту сферу в качестве будущей профессии, для нас большая честь, - пояснил бизнес-омбудсмен.

Напомним, в конце января президент, комментируя "расследование" блогера Навального, заявил:

- Из всего, что я там увидел, я заинтересовался только одним - не как бизнесом, а как видом деятельности. Это виноделие. Это хороший вид деятельности, благородный, - заявил во время онлайн-встречи со студентами Владимир Путин.

И в шутку добавил, что после завершения карьеры президента мог бы устроиться на работу к Титову – на должность советника по правовым вопросам: «Мы закон недавно приняли. И я в этом кое-что начинаю понимать».