Путин рассказал, чем будет заниматься после окончания президентского срока

Путин встретился со студентами в Татьянин день, праздник российского студенчества Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что после окончания своей работы на должности главы государства мог бы стать советником владельца российской компании, выпускающей игристые вина, "Абрау Дюрсо".

- У меня советник есть Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо". Я когда работу закончу, может быть, к нему в советники пойду. Но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права. Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому что это плохо, но это не моё совсем, - рассказал Путин.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом.