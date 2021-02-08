"Странное видео": поклонники обсуждают изменившуюся Софию Ротару

София Ротару разместила видео своего выступления на юбилея российского миллионера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица София Ротару на днях спела на частной вечеринке в Воронеже. За свое выступление 73-летняя артистка получила девять миллионов. София Михайловна провела на сцене почти час. Она исполнила свои знаменитые хиты "Я ж его любила", "Хуторянка" и многие другие. Впрочем, поклонники обратили внимание не на вокальные данные любимицы, а на ее внешний вид.

София Ротару разместила видео своего выступления на юбилея российского миллионера. Звезда эстрады запечатлена в темно-синем платье в пол. София Михайловна пела не одна, а в паре со своей сестрой Аурикой.

Поклонники заметили изменения во внешности исполнительницы. Публика обсуждает изменившуюся фигуру певицы - многим показалось, что обычно стройная София Ротару прибавила в весе. "Такой полной Соня не была никогда", "Странное видео разместила София Михайловна", - посетовали фанаты.

Впрочем, среди комментаторов много и тех, кто искренне восхищается выступлением певицы: "Вот праздник устроила имениннику, о таком только мечтать, дала целый концерт!", "Здоровья вам и мужества сохранить себя", - пишут поклонники.

Лицо у звезды по-прежнему молодое. Она может похвастаться сияющей кожей. Сама певица не раз признавалась: секрет ее молодости - в хороших генах.

Поклонники обсуждают изменившуюся Софию Ротару

София Ротару всегда славилась не только своими хитами, но и неувядающей красотой. Внешний вид певицы не раз вызывал бурные дискуссии. Многие не верят, что в ее годы можно так роскошно выглядеть.

По мнению поклонников, вокалистка использует специальную силиконувую маску. Мол, именно в ней кроется рецепт вечной молодости Софии Михайловны. Якобы пластический грим - маску - сделали артистке лет восемь назад. В ней хуторянка появляется на людях. А перед этим гримируется часов по пять. Дескать, именно столько требуется для наложения пластического грима, который обычно используют артисты в пародийных шоу, чтобы перевоплотиться в другого человека.

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров опровергал kp.ru эти слухи. По его словам, секрет неувядающей молодости хуторянки - в здоровом образе жизни и диете.