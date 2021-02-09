"Маленькое НАТО под юбкой у большого": зачем Вашингтону союз Украины, Грузии и Молдавии

Грузинские военнослужащие перед началом совместных учений с подразделениями НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В польские СМИ просочилась информация (первоисточник в данном случае - интернет-издание wPolituce), что Вашингтон приступил к обсуждению вопроса о формировании трехстороннего военного союза между Украиной, Грузией и Молдовой. Уже с подачи американцев начались консультации между ведомствами этих трех государств. На данный факт сослался и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подтвердил, что идея одобрена США, а Украина будет играть в новом военном союзе главенствующую роль.

Ну и тут неизбежно возникают вопросы, - а как все это понимать? К чему это приведет? И как должна реагировать Россия?

Совершенно очевидно, что США пытаются сколотить антироссийский военный союз из стран, которые проходят «подготовительные курсы» в НАТО. И на Украине, и в Грузии, и в Молдавии уже давно «работают» программы по переходу армий этих республик на военные стандарты альянса. К тому же каждую из этих армий и США, и другие страны НАТО давно накачивают своими вооружениями, а их инструкторы «дрессируют» украинцев, грузин и молдаван. Но стать полноценными членами блока они пока не могут, - устав НАТО запрещает принимать в его ряды страны, у которых есть территориальные споры.

А они есть: у Украины – Донбасс и Крым, у Грузии – Южная Осетия, у Молдавии – Приднестровье. Но нельзя исключать, что устав блока подкорректируют (ради того, чтобы еще больше насолить России), и тогда силовое решение территориальных претензий Киева, Тбилиси и Кишинева к соседям станет лишь вопросом времени.

Но так или иначе, возникает впечатление, что формируемый «тройственный союз» - это такое маленькое НАТО под юбкой у большого. Его главарь – Вашингтон – всегда охотно привечал и подкармливал тех, кто старательно тявкал на Москву. Тут нельзя не обратить внимание и на еще три крайне важных момента. Во-первых, этот новый и явно антироссийский шаг делается под покровительством Белого Дома, где только недавно сменился хозяин. Тот самый хозяин, который, еще не успев нагреть задницей президентское кресло, в первый же день назвал Россию врагом (а мы его по-прежнему называем «партнером»). Во-вторых, создавая «маленькое НАТО» у границ России, США уплотняют и усиливают «линию военного давления» на Москву. Ну а, в третьих, как и следовало ожидать, предводителем этой хорошо натасканной на Россию стаи станет украинская дворняжка в американской попонке. Не думаю, что в Кремле, в МИДе или в Минобороны России эта новость посеет панику. Там и до формирования этой военно-политической тройки и ее похода в американский загс хорошо видели ее антироссийскую физиономию, - так что будь она в составе НАТО или же всего лишь скребущейся лапкой в его двери, не имеет значения. Нутро их от этого не меняется. Но некоторые выводы из всего этого Москве сделать придется. Ведь можно и к бабке не ходить, чтобы предвидеть - и на Украине, и в Грузии, и в Молдавии неизбежно появятся военные базы или объекты НАТО. А заодно, разумеется, и новые войсковые контингенты. Следовательно и военная угроза нам «с той стороны пограничного забора» будет наращиваться. Так не пора ли Москве сделать шаг, который уже давно напрашивается - «присесть» на Кубе и в Венесуэле? Насколько известно, правительства этих стран не против. Нет-нет, межконтинентальные ядерные ракеты туда тащить не надо, конечно. У нас ведь есть оружие и «поинтеллигентней». Хватит парочки «Искандеров», дизельных подлодок с «Калибрами» или же МиГ-31 с «Кинжалами». Этих «русских штыков» рядом с жирным брюшком США вполне хватит для симметричного и адекватного ответа. А можно попытаться там же и военно-политический союз сколотить, - для отражения американской угрозы…

Может, хватит уже «выражать обеспокоенность» и возмущаться голосом Маши Захаровой из-за все более нахального приближения НАТО к границам России, а все-таки «приставить штык»?...

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