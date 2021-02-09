Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Телевизор

Рюмка в спину Лены Перовой

Реалити-шоу уже не те: жажду рейтинга видно, а души в них нет
Сергей ЕФИМОВСергей ЕФИМОВ
КомментироватьОставить комментарий
Певица Лена Перова на съемках телешоу "Последний герой".

Певица Лена Перова на съемках телешоу "Последний герой".

Нет, никаким интернетом телевидение, конечно, не побеждено. Ему предстоит еще долго жить и здравствовать. Но чего-то в нем не стало. Чего-то живого, за что мы его любили, когда вокруг телевизора строился весь человеческий быт.

Оно не виновато, это жизнь теперь такая: уговорить пресыщенный онлайном народ по старинке нажать на кнопку пульта все сложнее. К тому же телевидение само все про себя понимает. Там же не дураки работают. Ушла искренность, ушла. Жажду рейтинга видно, а души нет. Даже «Дом-2» пришлось прикрыть. Ну вот как так? Чертова эпоха.

А раз искренность ушла, надо ее вернуть. Например, перезапустив «Последнего героя». Как любили это реалити-шоу в прежние времена, как любили. И вот уже третий сезон после возрождения. Все сделали, как раньше, и даже лучше — пальмы, испытания, разнохарактерные персонажи. Но смотришь и понимаешь: полненькую взяли, чтобы отовсюду смешно падала, отставала и потом рвала на себе волосы в отчаянии. Вот эти двое — специально подобранные антагонистки, будут лаяться. Красотке с титулом, заученно заявляющей, что цель ее жизни — комфорт и всяческие блага, предписано будоражить классовую ненависть. И т. д. и т. п.

Удивительно: когда-то та же самая драматургия работала, заставляла сопереживать, а теперь нет. Мы изменились, жизнь изменилась. Желая вернуть в кадр правду, создатели шоу добиваются ровно противоположного. Зачем взрослые люди запускают кокосы в мишень и вскарабкиваются на препятствия? Не по приколу, а чтобы испытать себя, закалить характер? Серьезно, этого достаточно? И об этом актриса Яна Троянова кричит драматическим голосом? Да мы ковид пережили (почти), зачем это все.

Всамделишная правда категорически не влезает в телевизор. В шоу должен был участвовать победитель самого первого сезона Сергей Одинцов. А нету Одинцова. «Пьяным сел за руль, визу не дали», - объяснили в программе и даже несчастного горемыку в русских снегах показали (а мог манго с дерева есть). Тем временем в прессе про него пишут, что он под следствием за избиение соседа. ТВ и жизнь, 0:1.

В первом выпуске вдруг самоудалилась Лена Перова, 20 лет назад уже блиставшая в этом шоу: не очень правдоподобно промямлила, что устала и хочет обратно. Ее отпустили, устами соплеменников прозрачно намекнув в спину, что Перовой тяжело на острове без алкоголя. Ушла, заставила переписывать сценарий? Получи клеймо алкоголички, теперь официально. А что, сама вынудила. В Москве Перова обмолвилась, что «к интригам и фальши не была готова», но сделала это слишком интеллигентно — нынче-то без скандала тебя не услышат.

Реалити-шоу, которые придумали по типу аквариума, куда можно погружать людей и за ними наблюдать, в итоге выродились в самый лицемерный жанр, где за жизнь на голубом глазу выдают жесткий сценарий. В прошлом году в другой передаче в Африку поехала сильная женщина Наташа Королева - лечить душевные раны. И потом к ней приехал муж-изменщик — внезапно для Натальи, настаивали отцы проекта. Но мы же все понимаем — наверняка Наташа и чемодан Тарзану сама укладывала.

И это мы еще «Холостяка» всуе не помянули, куда якобы влюбленные в героя алчные хищницы приходят раскручивать свои инстаграмы. И опять же «Дом-2», который вроде перезапускают, но девушек берут строго без следов пластики, чтоб участница внешне максимально напоминала живого человека. Как будто это поможет. Зритель реалити-шоу — это корова, которого продюсеры непрерывно доят, сцеживая в ведерко эмоции. Грусти! Негодуй! Плачь! Сочувствуй! Торжествуй! А в вымени уже пусто. Потому что эту корову катарсисом надо подкармливать, хотя бы иногда.

Запрос на искренность между тем никуда не делся. Почему так популярен Тик-Ток? Если заходить в него более-менее часто и ставить сердечки, алгоритмы быстро создадут тебе твое собственное реалити-шоу, в котором участвуют только приятные тебе люди. Они ничего из себя не придумывают, даже уже не пляшут бессмысленно, как Даня Милохин, а просто показывают, как живут. Голубой Эльдорадо, земля Санникова, приют измочаленного общим психозом времени эскаписта, где не врут. Оказывается, вокруг столько живых людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Набираем поющую молодежь без пластики»: открылся кастинг на новый «Дом-2»

Сотрудники шоу рассказали kp.ru, как проект готовят к перезапуску (подробности)

Пережила гибель отца, брата и племянника: Лена Перова покинула «Последний герой» из-за зависимости

В этом году Лене Перовой исполнится 45. Она пережила многое – гибель нескольких близких родственников, скандальное увольнение из группы «Лицей», несколько ДТП, зависимость, которую она до сих пор не поборола. Рассказываем о главных событиях в жизни Лены Перовой и ее нынешних занятиях (подробности)

Телевизор: Проекты