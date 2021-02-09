Выход космического зонда Hope Probe на орбиту Марса 9 февраля 2021: прямая онлайн-трансляция

Станция «Аль-Амаль». Фото: Mohammed bin Rashid Space Centre

9 февраля орбитальный аппарат ОАЭ Hope Probe выйдет на орбиту Марса. Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию события. Если все пойдет по плану, то Эмираты станут пятой страной, которой удалось достичь Красной планеты.

В июле этого года Китай, США и ОАЭ запустили свои миссии на Марс. Орбитальный аппарат под названием «Аль-Амаль», что по-арабски означает «Надежда», преодолел 300 миллионов миль для того, чтобы добраться до Красной планеты. В общей сложности он провел в путешествии 203 дня, и сейчас готовится к самому сложному маневру. На подлете корабль снизит свою скорость примерно в 10 раз, что позволит ему закрепиться на орбите. На поверхность планеты зонд садиться не будет. Корабль пробудет там как минимум один марсианский год (или 687 земных дней).

Главная задача миссии - изучение марсианской атмосферы и климата. В частности, «Аль-Амаль» будет наблюдать за погодными циклами на Красной планете.

Ожидается, что завтра, 10 февраля, орбиты достигнет и китайский марсоход «Тяньвэнь-1». А американский аппарат Perseverance прибудет через неделю, 18 февраля.