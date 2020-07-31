Как американцы, китайцы и арабы будут делить Марс

Стартовое окно для полетов на Марс открывается незадолго до начала противостояния - то есть положения, когда Красная планета оказывается на линии Солнце - Земля. Если межпланетный корабль стартовал в этот момент, то он долетит до Марса по оптимальной траектории с минимальным расходом топлива.

Такое пусковое окно открывается с периодичностью 1 раз в 26 месяцев и в 2020 году благоприятным расположением планет воспользовались сразу три марсианские миссии! В течение 10 последних дней к Марсу стартовали: межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов “Аль-Амаль” (в переводе с арабского - “надежда”; китайский аппарат «Тяньвэнь-1» (Вопрос к небу) и американская миссия “Марс-2020” с самым большим в истории марсоходом Perseverance (Настойчивость) на борту.

Нынешним окном собирались воспользоваться “Роскосмос” с Европейским космическим агентством, они планировали запуск совместной миссии ЕxoMars-2020 (русская ракета и посадочная платформа плюс европейский марсоход). Но из-за коронавируса пуск пришлось перенести на 2022 год. Чем же будут заниматься на Марсе американская, китайская и арабская экспедиции?

Американцы установят: была ли жизнь на Марсе?

Ракета-носитель “Атлас-5” несет на борту самый большой и сложный марсоход, который когда-либо создавало человечество. Perseverance это усовершенствованная версия Curiosity. Он весит 1050 килограмм - на 150 тяжелее своего предшественника и оснащен новейшими приборами, главная цель которых окончательно решить вопрос: была ли жизнь на Марсе?

Марсоход стоимостью 2,7 миллиарда долларов 18 февраля 2021 года высадится в кратере Jezero. Вы узнали в этом слове что-то знакомое? Езеро в ряде славянских языков (например, чешском, сербском, хорватском…) означает озеро. И в этом кратере диаметром 49 километров 3,5 миллиона лет назад действительно плескалось озеро. Где, как не здесь, искать следы древней марсианской жизни, если она когда-либо существовала.

Кроме того, Perseverance проведет уникальный эксперимент - можно ли получать кислород из атмосферы Красной планеты - где этот газ составляет 0,145 процента? Этот опыт невероятно важен с точки зрения потенциальной высадки астронавтов на Марсе. Кислород крайне необходим не только для дыхания, но и для производства топлива для возвращения домой.

Марсоход впервые займется сбором образцов грунта для отправки на Землю. Корабль, который доставит эти пробы еще не построен. Контейнеры с грунтом пока будут храниться в “багажном” отделении Perseverance, доставка их на Землю планируется в 2031 году. Кстати, на борту “Настойчивость” находится первый марсианский вертолет - это дрон весом 1,8 килограмм. Он может летать не более 3 минут в день на расстояние 600 метров и выполнять роль разведчика местности для передвижений

Американская миссия “Марс-2020” с самым большим в истории марсоходом Perseverance (Настойчивость) на борту.Фото: REUTERS

Perseverance.

Арабская миссия узнает кто и почему “отключил” на Красной планете воду

Многие восприняли запуск первой арабской межпланетной экспедиции с удивлением. Мол, шейхам деньги девать некуда, вот они и чудят. Но на самом деле эта космическая эпопея один из целого ряда проектов ОАЭ, направленных на то, чтобы слезть с нефтяной иглы. Поэтому нефтяные доходы тратятся на подготовку кадров для создания высокотехнологичной цифровой экономики. Это позволит стране сохранить высокий уровень жизни, когда нефть закончится.

800-килограммовый спутник Марса стоимостью около 200 миллионов долларов и размером с легковой автомобиль арабы строили в США с помощью американских ученых - в основном это были специалисты Университета Колорадо в Боулдере. Однако их опыт перенимали 75 инженеров и ученых из ОАЭ. А самое интересное, что треть сотрудников, участвовавших в проекте со стороны Эмиратов - женщины. Это результат того, что в стране всячески стимулируют стремление слабого пола освоить высшее техническое образование.

Перед спутником “Аль-Амаль” поставлена детективная научная задача: установить, что произошло с атмосферой Марса? Почему она практически утратила кислород и водород? В результате каких процессов планета, поверхность которой покрывал океан, стала бесплодной пустыней?

Станция «Аль-Амаль». Фото: Mohammed bin Rashid Space Centre

Китайцы разберутся, куда исчезло марсианское магнитное поле, которое могло защитить жизнь на планете

Товарищи из Поднебесной везут на Марс связку из 240-килограммового марсохода и орбитального аппарата. Последний будет выступать в роли ретранслятора для связи с марсоходом и кроме того, сам оснащен научным оборудованием. В общей сложности миссия располагает 13 научными приборами - 7 у спутника и 6 у марсохода.

Детектор магнитного поля на борту марсохода поможет разобраться: как получилось, что Марс утратил глобальное магнитное поле, которое в прошлом защищало все живое на поверхности (если жизнь на Марсе все же была) от губительного воздействия космической радиации?

Сейчас вместо единого магнитного поля на планете существует множество локальных магнитных аномалий. Согласно одной из гипотез 4 миллиарда лет назад гравитация Марса захватила крупный астероид, который стал выступать в роли такого же естественного спутника, как наша Луна.

Этот спутник раскачал приливные силы в жидком ядре Марса и включил глобальное магнитное поле. Жизнь на планете вроде бы начинала налаживаться, но впоследствии астероид столкнулся с Марсом и единое магнитное поле перестало существовать. С этого и началось превращение планеты в безжизненную каменюку. Китайцы проверят так ли это было? А заодно составят подробную топографическую карту поверхности Марса.

Старт корабля с китайским аппаратом «Тяньвэнь-1»Фото: REUTERS

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