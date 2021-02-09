Почему хотят объявить импичмент Дональду Трампу

Разбираемся, почему и демократы, и республиканцы хотят объявить импичмент экс-президенту США Дональду Трампу Фото: REUTERS

Случай этот – беспрецедентный: впервые в истории США Конгресс будет рассматривать меры наказания бывшему президенту страны, вопреки тому, что законы предусмативают импичмент только в отношении действующего главы государства. Конгрессмены оправдываются: начало процедуре было положено, когда Трамп еще был президентом, следовательно, у них есть все законные основания для того, чтобы закончить ее в любое время. Разбираемся, почему в США хотят объявить импичмент экс-президенту Дональду Трампу.

Отрешение Трампа от власти теперь уже никого не волнует, другие формы наказания, в числе которых лишение привилегий и запрет на занятие в будущем любых государственных должностей, - есть главная цель. Причем как демократов, так и республиканцев, которых де-юре все еще возглавляет 45-ый президент США.

Посредством импичмента демократы хотели бы себе обеспечить, по сути дела, пожизненные гарантии того, что Трамп больше никогда не будет иметь возможности выдвигать свою кандидатуру на выборах всех уровней, включая президентские. Никакого другого инструмента недопущения победного возвращения Трампа в Белый дом, кроме импичмента, у его противников просто нет.

Республиканцам же сейчас крайне необходимо дистанцирование от фактического лидера, запятнавшего себя неясными призывами к мятежу. Только оно позволит произвести модный и так нужный сейчас ребрендинг партии и позволит начать отбор нового кандидата для выдвижения на президентских выборах в 2024 году.

Несмотря на то, что сам Трамп отказался лично участвовать в слушаниях Сената Конгресса по импичменту, он нанял защитников, а также изъявил готовность письменно представить свои возражения.

Его адвокаты уже приступили к работе и представили 78-странчиный документ, в котором представили позицию защиты, а заодно назвали все это «беспардонным политическим спектаклем сил, жаждущих политического театра».

Они апеллируют к тому, что процедура импичмента в отношении Трампа – неконституционна в свете того, что он уже не является президентом, да и речей, призывающих сторонников штурмовать Капитолий, не произносил.

Пока же Сенат намерен сегодня приступить к делу и начать рассматривать законность процедуры.

Для того, чтобы импичмент состоялся, в 100-местном Сенате его должны поддержать, как минимум, 50 демократов и независимых парламентариев плюс 17 республиканцев. С учетом нынешнего расклада сил в верхней палате Конгресса США такое вряд ли удастся.

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