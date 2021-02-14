Анна Герман всю жизнь боролась с последствиями страшной аварии, но голос ее после пережитого стал только проникновеннее

Анна Герман в возрасте одного года. Фото: ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД/YouTube

Ее невероятно любили в СССР, ее песни мы помним до сих пор. Увы, Анна Герман ушла из жизни до обидного рано - ей было всего 46 лет. Сегодня мы решили вспомнить важные страницы биографии замечательной польской певицы.

1937 год

Первые десять лет жизни певица провела в СССР. Анна - потомственная голландка с примесью немецкой крови. На этом фото Анне годик, ее отца уже арестовали по доносу за шпионаж (Евгения Германа расстреляли в Узбекистане, а спустя годы реабилитировали посмертно). Мама девочки преподавала немецкий язык в школе, где познакомилась с польским офицером, бежавшим от преследований нацистов. Они заключили фиктивный брак, и в документах женщину записали полькой, чтобы она смогла покинуть СССР - жена врага народа боялась ареста. В 1946 году семья переехала в Польшу. Поэтому в СССР позже Анну Герман воспринимали как польскую певицу.

Талантливая пани геолог. Фото: ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД/YouTube

1960 год

Анна шесть лет училась на геолога, при этом постоянно пела - и на школьных, и на студенческих мероприятиях. Подруга Герман обратилась в дирекцию Вроцлавской эстрады с просьбой прослушать «талантливую пани геолога». После этого жизнь Ани изменилась - ее выступление включили в новую программу. «За это еще и платили!» - радовалась Герман. Карьера развивалась стремительно, пока не случилась беда - на гастролях в Италии в 1967 году импресарио певицы заснул за рулем и автомобиль, в котором находилась и Анна, вылетел с дороги. Герман провела 14 дней в коме, потом полгода была закована в гипс. Была даже кратковременная потеря памяти. Голос потерял былую силу, но стал более проникновенным.

Именно германовское исполнение этой написанной Александрой Пахмутовой (на фото) и Николаем Добронравовым считается каноническим. Фото: Михаил ПАЗИЙ/PhotoXPress.ru

1975 год

Карьера, несмотря на аварию, шла в гору. Было много гастролей, беременная Герман отправилась в турне по СССР. Анна сотрудничала с советскими авторами - несмотря на то, что песню «Надежда» впервые исполнила Эдита Пьеха, именно германовское исполнение этой написанной Александрой Пахмутовой (на фото) и Николаем Добронравовым считается каноническим. Герман отвечала: «Эта песня мне напомнила о друзьях-геологах». Пахмутова вспоминает: «При всей своей популярности и любви к ней миллионов людей, она была скромная, кроткая, милая!»

Сына Анна назвала в честь мужа. Фото: ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД/YouTube

1976 года

Сына Анна назвала в честь мужа - Збигнев. Врачи запрещали ей рожать из-за последствий аварии, но она не послушала. С мужем-инженером певица познакомилась на пляже. Збигнев Тухольский окружал жену любовью и нянчил сына, пока она гастролировала.

Анна Герман (в центре) в студии грамзаписи «Мелодия». Фото: Борис УШМАЙКИН/РИА Новости

1977 год

Анна Герман (в центре) в студии грамзаписи «Мелодия». Певица много гастролирует по СССР. Осенью 1977 года она пишет подруге: «Я в Донецке, здесь идут Дни дружбы польской и советской молодежи. Мои земляки-режиссеры слышали, что я здесь популярна, поэтому пригласили, но, кажется, понятия не имели, что это слово значит. Каждый поет в программе одну вещь, а я с трудом ухожу со сцены после четырех песен, и то извиняясь и обещая приехать на сольный концерт».

лександра Пахмутова подарила ей песню «Я не могу иначе». Фото: Владимир ПЕРВЕНЦЕВ/РИА Новости

1980 год

Прямо во время концерта в «Лужниках» у Герман случилось обострение тромбофлебита. Спустя несколько месяцев у нее диагностировали саркому. Врачи говорили, что все эти проблемы - последствия той самой итальянской аварии. Певица отказалась от операции, пока могла, выступала в темных очках - чтобы скрыть слезы, которые выступали от боли. Последний год жизни ни о каких выступлениях речи уже не шло. Александра Пахмутова в 1981 году записала на кассету слова поддержки и отправила их Анне в Польшу, а также подарила ей песню «Я не могу иначе». В 1982 году певицы не стало...