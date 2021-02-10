С дочерью Ларисы Гузеевой произошло несчастье

Актриса Лариса Гузеева и ее дочь Ольга Бухарова. Фото Артем Геодакян / ТАСС

Лариса Гузеева души не чает в своей младшей дочке Ольге. Лелю, как ласково называет актриса наследницу, она родила в 2000 году от ресторатора Игоря Бухарова, когда ей было 40 лет. Это был поздний, но очень желанный ребенок. В последнее время девушка испытывает серьезные проблемы со здоровьем. А на днях с ней и вовсе произошло несчастье.

Дочь Ларисы Гузеевой перенесла срочную операцию. Телеведущая шоу "Давай поженимся!" вышла на связь с поклонниками из больницы. С Лелей, по рассказам Ларисы Андреевны, произошло очень неприятное происшествие. Она упала и серьезно повредила ногу. Боль была настолько сильной, что наследнице актрисы пришлось пережить хирургическое вмешательство.

Артистка поблагодарила врача и своего близкого друга за помощь. "Это абсолютный гений, которого мне порекомендовал Алексей Серебряков. Сегодня он прооперировал моей дочке колено. Как она умудрилась так упасть?", - не находит себе места Гузеева.

Чуть позже и сама девушка показала себя на больничной койне. Ей на ногу наложены бинты и специальный фиксатор, заменяющий гипс.

Дочь Ларисы Гузеевой перенесла срочную операцию. Фото: социальные сети

Отметим, за последний год Леля неоднократно попадала в больницу. Сначала врачи не могли поставить ей диагноз. А несколько месяцев назад у нее обнаружили две опухоли. Ей пришлось пройти гормональную терапию. Из-за препаратов девушка поправилась на десять килограммов, с ней случился нервный срыв. "Полтора месяца тяжелой депрессии, резкий набор веса, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон, боли, от которых теряешь сознание", - рассказывала она в блоге.

В итоге врачи удалили ей дермоидную кисту, которая образуется из-за различных аномалий на этапе эмбрионального развития. С такими опухолями человек может жить долгое время, даже не подозревая об их существовании. "Я жила с этим рождения. И думала, что испытывать боль, когда давишь на живот, - это нормально. Как сказали врачи, такие опухоли растут, когда один эмбрион «съедает» другой", - поведала девушка.

Опухоль у Лели была частью ее не развившегося брата-близнеца. По крайней мере так сказали врачи. Узнав об этом, с Ларисой Андреевной случилась истерика. Теперь дочь актрисы боится заболеть раком. Леля думает, что у нее есть генетическая предрасположенность к болезни. Дело в том, что ее бабушка Альбина Андреевна умерла от рака в 2018 году.

Но это не все несчастья, с которыми пришлось столкнуться Бухаровой. Леля довела себя до истощения в угоду моде. Она страдала от булимии и анорексии, весила всего 46 килограммов при росте 172 сантиметра. Девушка могла не есть несколько дней, а если ела, то сразу же вызывала рвоту. Лариса Андреевна сначала не заметила, что теряет дочь. Она спохватилась, только когда наследница стала на ее глазах выбегать из-за стола. Лелю положили в больницу. Но девушка уверена, что РПП (расстройство пищевого поведения) не излечивается до конца.