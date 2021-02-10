Желающих сортировать мусор в Москве становится все больше

В 2020 году раздельно собранного мусора стало в Москве примерно в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Контейнеры для раздельного сбора мусора появились по всей Москве в январе 2020 года. Многие горожане уже привыкли сортировать домашние отходы. В синий бак - бумагу, стекло и все годное для переработки. В серый - грязный и бесполезный хлам.

Столичные власти подвели итоги первого года после запуска новшества.

- В 2020 году раздельно собранного мусора стало в городе примерно в 1,5 раза больше, чем в 2019 году, - сообщил сегодня, 10 февраля, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Сортировка отходов в два бака себя оправдывает полностью. Поэтому мы не планируем ставить дополнительные контейнеры для более детального разделения мусора. Досортировка идёт потом как на 13 городских комплексных пунктах переработки вторсырья и на 2 заводах, так и на площадках в Московской области. Увеличивать их количество пока не собираемся.

По его словам, сегодня в городе установили 65 тысяч сортировочных контейнеров на 23 тысячах площадок. Из них: 18 тысяч площадок - около жилых домов и почти 5 тысяч – в социальных учреждениях. Отходы забирают порядка 1 тысячи мусоровозов.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на Радио "Комсомольская правда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ДНИ САМОИЗОЛЯЦИИ ОТХОДОВ НЕ ПРИБАВИЛОСЬ

- В начале весны 2020 года, в самый разгар пандемии, количество мусора даже сократилось, поскольку многие москвичи уехали за город, - рассказал Петр Бирюков. - А рестораны и развлекательные комплексы стали меньше работать. В целом объем отходов в городе за прошлый год остался на том же уровне, что и в 2019-м.

Все площадки, баки и мусоровозы обрабатываются дезинфицирующими средствами. В пандемию стало больше медицинского мусора - масок и перчаток. Их нужно выбрасывать в серый бак. Такой мусор, как и отходы медицинских учреждений, собирается и утилизируется по всем правилам на специальных площадках.

СОРТИРОВКОЙ ЗАНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДОБРОВОЛЬЦЫ

- Раздельный сбор мусора - это добрая воля самих москвичей, это наш совместный проект, - сказал заммэра. - Даже если кто-то вдруг пластиковую бутылку положил не в тот контейнер, ну что же? Потом на станции досортировки все сделаем так, как надо. Я против штрафов или других санкций для жителей. Что касается поощрения, то участие в программе - это гражданская позиция каждого человека, и каждый, кто разделяет мусор, создаёт комфорт в нашем городе, районе, доме.

Сортировка отходов на территории мусоросортировочного комплекса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ СТРОЯТСЯ ЗА МКАДОМ

- Сегодня через два действующих в городе мусоросжигательных завода проходит 610 тысяч тонн мусора в год, - сказал заммэра. - Конечно, этого количества мало. Поэтому разработана программа по созданию таких заводов в Московской области. Уже выбраны площадки под строительство четырёх мусоросжигательных заводов всего на 2 миллиона 800 тысяч тонн мусора ежегодно. На них начались монтажные работы. В 2022 - 2023 годах планируем запустить их в эксплуатацию. Этого вполне будет достаточно.

НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ ИДУТ НА ПЕРЕРАБОТКУ

- Более 40 тысяч живых елей москвичи уже принесли на специальные пункты сбора в этом году. Сегодня в городе работают 450 специальных площадок, куда желающие могут принести и оставить новогоднее дерево для дальнейшей переработки. Из ёлок делаем, например, щепу для вольеров животных или удобрения грунтов.