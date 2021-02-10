Под страхом тюрьмы: В Европе теперь нужно получать официальное согласие на секс

B Дании вступил в силу новый закон, по которому, любой акт любви считается преступлением, если только обе стороны процесса не выразят заблаговременно явное согласие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно в Дании представили приложение для смартфона под названием «iConsent» (яСогласен). Программа очень простая, если не сказать примитивная. Но позволяет тысячам мужчин избежать реального тюремного срока за изнасилование.

Дело в том, что 1 января в Дании вступил в силу новый закон, довольно, надо сказать, суровый. По нему, любой акт любви считается преступлением, если только обе стороны процесса не выразят заблаговременно явное согласие. Решили добавить немного канцелярщины в романтику. Чтобы не бегать с доверенностями в двух экземплярах с печатями, смастерили приложение.

В нем можно «состыковаться» со своим партнером и выдать ему разрешение на ночь любви. Действует такое разрешение 24 часа, но в любой момент его можно отозвать. Вся информация хранится как в смартфонах, так и на сервере приложения. Так что, если возникнут вопросы о добровольности полового акта, все можно будет проверить.

Дания далеко не единственная европейская страна, которая очень ужесточила законодательство о половых преступлениях. В Швеции закон, аналогичный датскому, приняли еще в 2018 году. Согласно нему, даже собственную жену нельзя пальцем тронуть, пока она четко не сказала «да». А, в случае сомнений по поводу добровольности, именно подозреваемый должен будет объяснить, каким образом партнёр дал своё согласие. Пассивность в постели тоже трактуется как «нет». Кстати и «да» - понятие весьма расплывчатое — минуту назад хотели, через час после — передумали и пошли писать заявление в полицию. И ведь пишут — после принятия закона количество заявлений об изнасилованиях там подскочило аж на 75 процентов.

Похожие нормы в Европе установили в Германии и Великобритании, хотя там законодательные определения более четкие. К примеру, у немцев действует принцип «нет значит нет», но отказ должен быть озвучен до совершения активных действий.

Не отстают от ограничителей и за океаном — так, в американском штате Иллинойс если кто-либо из партнеров в любой момент полового акта скажет «нет», то второй обязан остановиться. Иначе секс по взаимному согласию превратится в изнасилование.

Вот и поймешь датчан, создавших столь специфическое приложение, ведь так останется хоть какое-то подтверждение первоначальной обоюдности.

Конечно, юридическая сила подобного доказательства под большим вопросом — ведь человека можно и силой заставить кликнуть на кнопку.

Кроме того, есть и еще одна проблема. Как отметила в рецензии на программу одна из ведущих копенгагенских газет «Берлингске» (Berlingske): «Сначала мы избавились от романтических встреч с помощью интернета. Теперь же мы создали приложение, которое удаляет любую человеческую теплоту из интимных отношений».