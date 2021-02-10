Координатор «Синих Ведерок» предложил ввести механизм обжалования несправедливой блокировки таксистов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Водители такси за превышение скорости, экстремальную езду, нарушение правил дорожного движения и другое неподобающее поведение на рабочем месте запросто могут остаться без заказов. Сервисы такси за несколько повторяющихся нарушений могут временно заблокировать водителя, лишив его возможности принимать вызовы. Иногда блокировка длится несколько месяцев, и процедура возвращения к работе после этого непростая.

Водителей предупреждают об отключении и заранее объясняют, какие меры в будут приняты за то или иное нарушение. В большинстве случаев нарушители заслуживают наказания, но бывают и исключения. Например, известны случаи, когда агрегатор блокировал весь таксопарк из-за одного нарушителя, или когда водителей блокировали за то, что те отказывались от невыгодных им заказов.

У водителей, которые были заблокированы несправедливо, то есть не нарушали правил или попали под горячую руку агрегаторов, должна быть возможность оспорить блокировку, считает координатор движения "Общество Синих Ведерок", руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Он высказался об этом на своей странице в Facebook. Сейчас специального механизма такой апелляции в России нет.

- В США был создан механизм, который помогает заблокированным водителям подать апелляцию и доказать необоснованность ограничения доступа, - рассказывает общественный деятель. - Водитель, который не согласен с блокировкой, может направить заявку на пересмотр либо через специальную форму на сайте Uber, либо через Независимую гильдию водителей (IDG). При этом люди, которые рассматривают каждый конкретный случай и дают окончательную рекомендацию, это не сотрудники Uber, а такие же водители такси, которые как никто другой понимают значимость доступа к сервису.

Эксперт предлагает ввести подобный механизм и в России.

- В принципе это возможно даже без каких-либо серьезных затрат, разбираем ситуацию в онлайне, по зуму, в чате, смотрим доказательства, а потом делаем для себя вывод - помогать конкретному водителю или оно того не стоит. Помочь всем заблокированным водителям мы не сможем, но наиболее вопиющие случаи осилим вполне, - считает Петр Шкуматов.

Инициативу координатора “Синих Ведерок” уже оценили в сети. Но для того, чтобы наладить механизм обжалования блокировок, требуется в первую очередь согласие агрегаторов такси. Мы обратились к ним, чтобы узнать, как они восприняли новую идею. На момент публикации редакция получила ответ от Яндекса.

- Мы изучаем зарубежный опыт и считаем здравой идею предоставить возможность водителям оспорить ограничение доступа к заказам, - отметили в пресс-службе Яндекс Go.

Последний случай, когда водителей блокировали без достаточных оснований, произошел в середине января в Петербурге. Агрегатор “Ситимобил” установил, что один из водителей во время поездки просматривал порно, и заблокировал весь таксопарк, в котором работал нарушитель. В компании это объяснил тем, что автопарк не выполнял своих обязательств и давал возможность выходить на линию водителям под другими аккаунтами, что и послужило причиной прекращения сотрудничества.

"Мы внимательно следим за появлением жалоб и нарушениями водителей партнеров. В каждом случае мы разбираемся отдельно и стараемся выслушать обе стороны для принятия справедливого решения: связываемся и с пассажиром, и с водителем" - отметили в компании Ситимобил.